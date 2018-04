Cs exige suspender ya los presupuestos participativos

Las irregularidades denunciadas por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en los presupuestos participativos, que dejaron por error sin poder votar a 1.803 vecinos de Miralbueno, podrían ser solo la punta del iceberg de un problema aún mayor que amenaza con invalidar todo el proceso de este año. Por eso el concejal de la formación naranja Alberto Casañal anunció ayer que pedirán al pleno que se pronuncie para exigirle a la responsable de Participación Ciudadana, Elena Giner, que lo suspenda inmediatamente hasta que haya garantías de que cumple con la legalidad. Son siete millones en inversiones procedentes del presupuesto municipal a repartir entre los distritos y no se debería dejar ningún cabo suelto que lo ponga en duda.

El edil de Cs aseguró que se han detectado, a raíz de la denuncia de varios vecinos de Miralbueno, que se han dado irregularidades similares «en otros distritos» y que barrios «como Delicias, Oliver-Valdefierro o La Almozara» podrían haberse visto igualmente afectados.

En el caso del distrito que él preside, el de Miralbueno, las cifras, reconocidas por Giner, son ya alarmantes, ya que los 1.803 vecinos que no pudieron votar representan «el 10%» de los residentes censados realmente en el barrio y un porcentaje aún mayor de las 11.557 personas que han participado ya en los presupuestos participativos de este año.

Aunque Casañal se mostró abierto a soluciones intermedias que no impliquen reiniciar todo el proceso, que retrasaría notablemente el inicio de las obras ya priorizadas en todos los distritos, sí que fija unos mínimos a cumplir en el caso de Miralbueno. Esos 1.803 afectados ya han visto corregida esta irregularidad y, en principio, podrán votar entre las propuestas seleccionadas. Pero el edil de Cs exige a Giner que se recalcule la cuantía que le corresponde al distrito, estimada al principio en base a un padrón que no incluía a esos afectados, y por otro que se rescaten todos los proyectos que han sido descartados por no recibir los apoyos suficientes, ya que alguno de ellos podrían ser de su interés y no han podido evitar su eliminación.

El concejal puso un ejemplo que lo justifica. Estos vecinos afectados se localizan en siete manzanas del barrio que están próximas a un colegio público al que, probablemente, vayan los hijos de algunas de estas familias. El AMPA de ese centro presentó una propuesta de mejora que ha sido eliminada por no obtener los votos suficientes para entrar entre las diez primeras. «Se quedó fuera con 52 apoyos y el corte estaba en 76 votos, con 1.800 vecinos de la zona que no han podido votar», expuso. Difícil que 24 de ellos no hubieran secundado esta iniciativa, añadió.

Por eso aseguró que Cs le tiende la mano a ZeC y le pide «sentido común» para «buscar soluciones». Porque «todos los zaragozanos no están teniendo los mismos derechos», dijo.