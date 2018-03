La enfermería se planta y exige "tolerancia cero" ante las agresiones

El personal de enfermería considera que no existe ninguna causa que justifique una agresión a los profesionales y pide a los compañeros "tolerancia cero" ante cualquier situación de violencia que afecte a su persona, ya sea física o verbal.

Así lo han puesto de manifiesto las secretarias de Formación y de Acción Sindical del sindicato Satse, Ana Bonafonte y Ana Asín, respectivamente, durante una rueda de prensa en Zaragoza para presentar la campaña "Stop agresiones", que se ha puesto en marcha en todos los centros sanitarios.

Bonafonte justifica la decisión de no tolerar ningún tipo de agresión al entender que pese al elevado número que se producen diariamente, unas 55 en toda España, solo se denuncian un 11 %, lo que atribuye a que los profesionales, en su mayoría mujeres, lo tienen asumido.

Por ello, uno de los objetivos de la campaña es concienciar sobre la necesidad de denunciar "porque lo que no se ve no existe y no existe ninguna causa que justifique la agresión.

Ana Asín ha subrayado que las actitudes violentas constituyen un problema "creciente y complejo" y que son muchos los factores que las desencadenan, así como que una cuarta parte de las agresiones que se producen en el ámbito laboral son en el campo de la salud.

Entre los factores que intervienen, Asín ha citado la falta de información sobre los derechos y deberes, la pérdida de respeto hacia los profesionales, los estereotipos machistas, la falta de personal, el aumento de los tiempos de espera y las inadecuadas condiciones de los espacios de trabajo y de las salas de espera, entre otros.

Es por lo que Ana Bonaforte también considera necesario desligar las carencias del sistema de los profesionales, precisamente porque, como ha indicado su compañera Ana Asín, el incremento de en torno a un 20 % anual de las agresiones en los últimos años coincide con el periodo de crisis y recortes, que todavía no se ha superado porque no se ha cubierto la tasa de reposición.

En este sentido, han incidido en que en Aragón todavía se necesitan 1.500 enfermeras.

Desde Satse inciden en la importancia de subsanar las carencias en materia de personal en todos los servicios, la base, insiste Bonafonte, "de todos el problema".

Pero también reclaman un compromiso de la administración con una ley estatal que homogeneice actuaciones preventivas, que se implanten mecanismos que eviten las agresiones y labores de formación para ayudar a los profesionales a afrontar las situaciones conflictivas.

Según Asín, ocho de cada diez profesionales de la enfermería sufren agresiones en su vida laboral.

El 72 % de las agresiones se producen en la atención especializada y el 28 % en la primaria; el 62 % son verbales, el 33 % físicas y el 4 % responde a una combinación de ambas.

Además, el 80 % de las agresiones las sufren las mujeres y un 20 % los hombres, cifras similares en todas las Comunidades autónomas.

En Aragón, en el marco de esta campaña que Satse realiza desde 2005, se repartirán más de 4.000 pegatinas con el lema "#Stop agresiones, tu enfermera te cuida", 5.000 folletos informativos dirigidos a profesionales y ciudadanía y 1.500 carteles que se colocarán en centros sanitarios con la frase "Nada justifica una agresión".