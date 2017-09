ERC y PDECat, divididos por el manifiesto de la asamblea de hoy

El manifiesto que hoy se aprobará en la asamblea parlamentaria de Unidos Podemos que se celebra esta mañana en Zaragoza muestra divergencias entre ERC y PDECat sobre el referéndum en Cataluña. El documento definitivo, al que ha tenido acceso este diario, emplaza al Gobierno y a la Generalitat a dialogar para «permitir a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referéndum acordado con el Estado». No se incluyen los términos «autodeterminación» ni «independencia». Los posconvergentes, que lo han pactado con los morados, asumen el contenido, tienen previsto aprobarlo y firmarlo en el cónclave, después de una foto de familia y cuatro horas de intervenciones.

ERC, en cambio, argumenta que acude a la asamblea solo en calidad de observador y no suscribirá el manifiesto. Fuentes del partido confirman a EL PERIÓDICO que agradecen la invitación y saludan la iniciativa para buscar soluciones al conflicto territorial, pero no firmarán el manifiesto porque ya han construido «la legalidad y la arquitectura que hará posible el 1-O» y esa es la vía que defienden. No se han planteado en ningún momento suscribir un texto que pide pactar con el Estado.

La diferencia de criterios entre PDECat y ERC se observa, también, en la elaboración del documento. Los exconvergentes recibieron la propuesta de Podemos, que ya incluía desde el borrador la petición de un referéndum acordado, e introdujeron enmiendas que han sido aceptadas. Tras su aportación, el documento preparado para este domingo recoge: «La detención de cargos públicos catalanes, la prohibición de actos y de reuniones políticas, la entrada de las fuerzas de seguridad en imprentas y en medios de comunicación, el secuestro de revistas, la prohibición de campañas políticas y la irrupción en dependencias del Govern son actuaciones que están destruyendo la convivencia y las bases constitutivas de la de- mocracia, y que están llevando a Cataluña y a España a una situación de excepcionalidad preocupante».

Más allá del documento también son significativos los niveles de representación que ambas fuerzas envían a la asamblea. El PDECat estará representado por un nutrido grupo de diputados y, a última hora el partido confirmó a este diario que también estará presente Francesc Homs, que perdió su acta parlamentaria por su participación en el 9-N. ERC estará representada por un solo diputado, Jordi Salvador.