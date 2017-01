La Guardia Civil aconseja no ir solo a la montaña

La Guardia Civil ha editado un tríptico en el que se recogen algunos consejos prácticos para los aficionados a la montaña. Para prevenir y minimizar los riesgos en un medio natural que, como se ha podido comprobar durante el año pasado, las medidas de seguridad son fundamentales para evitar accidentes que, en ocasiones, pueden llegar a ser mortales.

Entre los consejos que da figuran el de no ir solo a la montaña y recomienda que el grupo sea, como mínimo, de tres componentes. También advierte de que es aconsejable una planificación de la actividad con información adecuada, no empezarla tarde y manejar un margen de seguridad en la duración, conocer bien y con antelación el medio por el que el montañero se va a mover o avisar antes a familiares o amigos del lugar exacto al que se pretende ir.

También recomienda informarse de la previsión meteorológica, llevar el equipo adecuado, no sobreestimar las posibilidades propias y, si no está seguro, contratar a un guía profesional. También destaca la importancia de llevar móvil o emisora en la red Remer. Así como obtener conocimientos de primeros auxilios, federarse si es posible o mantener una capacidad física adecuada. E importa la anímica, ya que si no es la más adecuada, lo idóneo es no iniciar la actividad.