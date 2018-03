Las lluvias obligan a aplazar la Cincomarzada al 16 de junio

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quizá sería bueno replantearse la fecha de celebración de esta fiesta, lo digo porque cuando no es el frío, es el viento y cuando no la lluvia, Marzo no es muy propicio para fiestas en el exterior en Zaragoza, de manera que porque no se desplaza a Mayo o Junio definitivamente?. Y quizá sería bueno modificar el asunto mismo de la fiesta, eso de celebrar una victoria en una guerra civil, no sé si las luchas entre hermanos son motivo de fiesta, se podría celebrar Los Sitios por ejemplo, que acabo siendo una claudicación; pero, contra un enemigo extranjero no un hermano.