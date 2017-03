Más de cien personas se concentran contra el autobús tránsfobo

Más de 100 personas se concentraron ayer en el centro de Zaragoza para mostrar su «total rechazo y repulsa» al autobús tránsfobo de la asociación Hazte Oír y cuyo mensaje contra la transexualidad ha desatado la polémica esta semana.

Tras una gran pancarta que rezaba: Elegimos nuestros cuerpos; conquistamos nuestros derechos, los asistentes que acudieron a esta cita convocada por la Plataforma del 28J coincidieron en que a dicha caravana —a la que Hazte Oír ha colocado unos signos de interrogación en su mensaje para cumplir con el juez— «no se le debería dejar entrar en Zaragoza», dijeron.

«Las fobias y los miedos se han de curar y la única manera de erradicarlos es con razonamiento y argumentos de peso», dijo Erik García, presidente de Visión Trans Aragón. «No puede haber ninguna campaña que menosprecie los derechos fundamentales del colectivo trans. Cualquier tipo de delito de odio debe ser condenado independientemente del colectivo», añadió.

Provocación / «Estamos aquí para mostrar nuestra queja. Creemos que campañas así pueden causar daño y confusión en muchos menores, que en varios casos son niños, y esto no se puede tolerar», apuntaron Elena, Julia e Irene, tres zaragozanas que acudieron juntas a la concentración.

Mis genitales no me definen o Tu opinión no define mi género» fueron otras de las pancartas que pudieron leerse en la protesta. «El mensaje en sí me parece horrible, pero creo que todo lo que transmiten en general desde esa asociación es odio. Buscan provocar y, al final, lo han conseguido, porque llevamos toda la semana hablando de ellos», apuntó Eva Hernández. «No se puede dejar de lado la realidad transexual», añadió.

El nuevo mensaje de la autocaravana de Hazte Oír dice: ¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?. De este modo, se eliminó la afirmación y la frase Que no te engañen.

El polémico autobús podría recalar los próximos días en Zaragoza, ciudad a la que, en principio tenía previsto llegar ayer. Desde la Plataforma 28J reivindicaron la «urgente necesidad» de la aprobación por parte de las Cortes de Aragón de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad y No Discriminación.