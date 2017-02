Podemos hablará de las cuentas con la DGA si Gimeno da un paso atrás

Podemos finalmente se sentará con el Gobierno de Aragón para negociar los presupuestos antes de que se registren en las Cortes de Aragón. El consejo ciudadano acordó el viernes esta postura si el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, no está en las reuniones y da un paso atrás y se modifica la actual orden de prórroga para garantizar algunas inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias que corren el riesgo de no ser ejecutadas antes de septiembre.

El secretario Político de Podemos en Aragón, Lorién Jiménez, indicó que el cambio de postura llega en contraposición a un Ejecutivo que no ha dado ningún paso «para paliar los efecto de la prórroga en los ciudadanos». Es más, alertan de que la orden de prórroga publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) es mucho más restrictiva que la que se aplicó con los presupuestos del 2015, algo que consideran una forma de aplicar recortes encubiertos. «Es como si voluntariamente se hubieran atado una mano a la espaldad», ejemplificó.

El plazo para esta modificación de la prórroga se sitúa en la próxima semana. «Tiene que ser lo antes posible si queremos que las inversiones educativas estén en funcionamiento antes del comienzo del curso, en septiembre», precisó Jiménez. Como mucho, según Podemos, esta medida se podría retrasar hasta el siguiente Consejo de Gobierno.

condicionantes / Además de suavizar los condicionantes económicos de la prórroga, la formación morada acordó vetar al consejero de Hacienda en el diálogo. «Gimeno no es de fiar y pedimos que cambie el interlocutor», indicaron. Según el secretario Político, para sentarse en una mesa de negociación necesitan tener delante a una persona que ofrezca garantías y tenga capacidad de tomar decisiones. «Esta propuesta no es un capricho: cualquier persona que haya tenido que sufrir los juegos de manos del consejero de Hacienda sabe que no es un interlocutor fiable», insistieron.

Podemos lamentó que la negociación presupuestaria se esté alargando en el tiempo, pero volvieron a señalar que el Gobierno de Aragón es el culpable exclusivo de esta situación. «Nosotros queremos garantías y hasta ahora solo nos hemos encontrado con unas diapositivas y un borrador escaneado en un formato muy poco funcional para ejercer nuestro trabajo», lamentó Jiménez.

Desde una posición completamente distinta, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, aseguró en Teruel que la sociedad aragonesa «se empieza a dar cuenta» de que las nuevas políticas «no solo no han conseguido pactos, sino que han traído inestabilidad en las instituciones». En unas jornadas para conmemorar el 40 aniversario del partido, Aliaga se ofreció de nuevo como apoyo del PSOE. «Frente a esta falta de acuerdos ofrecemos nuestro valor como partido de centro moderado, capaz de llegar a acuerdos en beneficio de las mayorías». Además, acusó a Podemos de «torpedear» la labor de la DGA para lograr su espacio en la izquierda.