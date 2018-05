Los trabajadores de Parques de FCC inician el viernes 4 jornadas de paros

Los trabajadores de FCC de la contrata de Parques y Jardines de Zaragoza inician el próximo viernes la primera de las cuatro jornadas de paros al no haberse llegado a un acuerdo en la reunión celebrada hoy en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Los paros se llevarán a cabo de 10.20 a 13.20 horas con concentraciones en las oficinas municipales de Parques y Jardines del parque José Antonio Labordeta los días 18 de mayo y 15 de junio y en la plaza del Pilar el 1 y 29 de junio en coincidencia con la celebración de sendos plenos en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Con este paro, los trabajadores quieren visualizar los problemas que arrastran con la dirección de FCC desde el año 2002 en que se adjudicó la nueva contrata, como ha explicado a Efe Tomás Insa, miembro del comité de empresa.

Insa ha denunciado que FCC "lo único que hace son estragos con los trabajadores" y ha asegurado que desde 2002 "no hemos tenido ni un año de paz social".

En este sentido, ha recordado que llevan sin pacto convenio desde 2011 y sin revalorización salarial desde hace siete años, ya que además sufrieron una bajada del sueldo del 5 % y que la empresa pretendía que fuera del 21 %.

En una nota de prensa, el comité de empresa denuncia que ?la dirección de FCC en Zaragoza se niega a cualquier negociación y ha solicitado una vez más que las reivindicaciones vayan dirigidas a influir al Ayuntamiento y no a la empresa? cuando según los representantes de los trabajadores ?la única culpable es la dirección de FCC en Zaragoza y sus políticas de recortes laborales y sociales?.

Entre otras cuestiones, los trabajadores reclaman que se respete la vigencia del pacto en relación al artículo 3 del pacto laboral, que se abone de forma correcta el plus peligroso en la zona de obras y se dejen de recortar horas realizadas de este plus a los trabajadores; que se respete lo acordado en relación a los permisos no retribuidos regulados con un 2 % de la plantilla y la empresa deje de regular inadecuadamente estos permisos en base a grupos de vacaciones, lo acordado en relación al disfrute de los puentes y la empresa y las dos asambleas anuales en horario laboral.

También exigen que cumpla la normativa vigente en Seguridad y Salud, el derecho a reunión y a reconocer la negociación colectiva, entre otros aspectos.