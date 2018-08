Alerta en el club por la rodilla de Schaffartzik

Primer contratiempo en el Basket Zaragoza. El base alemán Heiko Schaffartzik llamó ayer al club aragonés para informarle de que tiene unas molestias en la rodilla que se produjo a última hora del viernes y que en los próximos días se someterá a las pruebas necesarias para confirmar qué dolencia tiene y cuál es el alcance de la lesión. Una vez que tenga los resultados estos serán evaluados por los servicios médicos de la entidad, que valorarán la importancia y qué camino seguir para su recuperación. Schaffartzik fue el segundo fichaje del verano aragonés y se ha comprometido con el club por dos temporadas.

Por si acaso, el Basket Zaragoza ya sondea el mercado ante la posibilidad de tener que reforzarse de cara al inicio de la Liga. La secretaría técnica, en manos de Pep Cargol, ya había configurado el puesto de base. Schaffartzik era la apuesta por la veteranía y el conocimiento del juego, un base de 34 años e internacional más de cien veces con Alemania, aunque nunca ha disputado la Liga Endesa. Para acompañarle están Fabio Santana, un joven canario que ha tenido una buena progresión en la LEB después de recuperarse de una grave lesión, y el zaragozano Carlos Alocén, a quien el club le ha dado este verano la alternativa en el primer equipo.

A dos semanas de que arranque la pretemporada, Cargol tiene casi todo el trabajo hecho en la confección de la plantilla. Falta por cerrar la llegada del pívot Javier Justiz, que ya se desvinculó del San Lorenzo argentino pagando su cláusula de rescisión (unos 150.000 dólares), y la de otro ala-pívot que complete el juego interior y el equipo aragonés. Sin embargo, la lesión de Schaffartzik puede obligar al club aragonés a mirar de nuevo el mercado en busca de un base que tenga experiencia y que sea el punto de apoyo tanto del juego del equipo como de los dos compañeros de base, más inexpertos. El uno germano llegaba al equipo aragonés con la vitola de titular y de jugador importante.

De momento el Basket Zaragoza está en un compás de espera. El club solo conoce que el jugador tiene un problema en su rodilla y que al inicio de la próxima semana se someterá a pruebas. Hasta que no disponga de las mismas no tomará ninguna decisión en firme al respecto, lo que no impide que la dirección técnica ya esté estudiando un mercado en el que buscaría un perfil similar al de Schaffartzik en cuanto a experiencia y veteranía para que complemente con lo que ya tiene.

EL TRABAJO / El equipo aragonés tiene previsto el inicio de la pretemporada el próximo día 20 con los habituales y pertinentes reconocimientos médicos para comenzar el trabajo de pista el día 23. Del 3 al 6 de septiembre llevará a cabo su tradicional concentración en el Pirineo, concretamente en Benasque, y ya sabe que disputará el Circuito Movistar de Tarragona, enfrentándose el viernes 7 de septiembre al Iberostar Tenerife y el sábado 8 al Partizan de Belgrado. Además, no faltará la cita habitual en la Copa Aragón frente al Levitec Huesca ni el partido de presentación en el Trofeo Ciudad de Zaragoza.

Porfirio Fisac tiene ante sí el reto de conjuntar un equipo totalmente renovado, en el que solo siguen dos jugadores de la temporada pasada, Barreiro y Mazalin. La baja de Schaffartzik supondría un contratiempo para el entrenador si no puede contar con una de sus piezas clave a la hora de armar el juego del equipo en el momento en el que el grupo debe adquirir los automatismos de juego. En los próximos días se conocerá cuánto estará de baja.