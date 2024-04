El ascenso soñado del Schär Colores

Los días 3, 4 y 5 de mayo, el Schär Colores tendrá la oportunidad de luchar por el ascenso a División de Honor Oro, la segunda categoría del balonmano nacional. Será en una 'Final Four' que se disputará en Zaragoza, ya que la Federación Española de Balonmano designó la capital aragonesa como sede de estas eliminatorias. Por lo tanto, el Pabellón Siglo XXI será el escenario donde hasta cuatro equipos, el Carballal, el Sabadell, el Montequinto y el local Schär Colores, se jugarán una plaza por ascender. Además, el equipo zaragozano llega en un estado de forma excelente, como confirma su entrenador, Adrián Floría: "Venimos de ganar los últimos diez partidos, algunos contra rivales directos por esa segunda plaza de playoff, aunque a principio de temporada tuvimos bajas por lesión y fue complicado. Pero poco a poco el equipo fue mejorando y hemos sido un bloque muy consistente llegando en una muy buena dinámica a este punto. Tenemos mucha confianza".

Aunque esta clasificación no fue un camino de rosas porque el equipo consiguió este billete en las últimas jornadas de la fase regular: "Hasta la penúltima jornada no nos metimos en playoff porque estuvimos entre el tercer y cuarto puesto, fuera de las posiciones que nos metían dentro. Pero en la última jornada ganamos al Aiala Zarautz, y a la vez pincho el Lauko Ermuko, por lo que no fue hasta la semana pasada que pudimos cerrar esa plaza de playoff", afirma Adrián.

Sin duda el que esta 'Final Four' tenga como sede Zaragoza da un plus de motivación a las jugadoras, que podrán estar arropadas por su afición jugando en un escenario que conocen a la perfección: "Desde que nos enteramos el equipo está muy contento y seguro que va a ser un plus por qué, estas fases se dicen por pequeños detalles y tener el público a nuestro favor estoy seguro de que nos ayudará y puede marcar la diferencia", declara el técnico zaragozano.

Adrián cumple este año su segunda temporada al frente del Schär Colores, después de que cogiese al equipo en la 22-23. En sus primeros meses al mando, ya consiguió una tercera posición, por lo que esta clasificación al playoff era solo cuestión de tiempo: "Yo estoy muy contento de que pese a tener 25 años y no contar con experiencia el equipo confiase en mí la pasada temporada. El año anterior nos quedamos a las puertas, estuvimos la mayoría de jornadas segundos y nos caímos al final, por lo que en esta ocasión ha sido al contrario", explica.

El club zaragozano se jugará el ascenso contra los segundos de cada grupo, quedando un cuadro con equipos de mucho nivel. Así lo analiza Adrián: "La fase consiste en tres jornadas en las que nos enfrentamos todos contra todos, y únicamente asciende el mejor equipo. Creo que va a ser un sector muy igualado, y hay quienes tenían opciones de ser primeros hasta las últimas jornadas. Montequinto tiene la mejor plantilla de todas, es el equipo más completo. El Sabadell es el conjunto con más experiencia ya que jugó la pasada fase de ascenso y tiene la que yo creo que es la mejor jugadora del grupo, Janna Sobrepera. Luego está el Carballal, que es el tapado ya que es el club que da más intensidad y no hay nadie con mejor defensa".

A pesar de que División de Honor Plata es la tercera categoría nacional, de haber quedado primero de grupo el Schär habría podido aspirar a subir directamente a la Liga Ibredrola, la primera división del balonmano femenino. El técnico zaragozano explica por qué se puede dar esta situación: "Los primeros de cada grupo en la fase regular ascendieron directos a Oro, segunda, pero entre ellos buscarán el campeón de nuestra categoría, Plata. Luego, en Oro, el primero y segundo ascienden a la Liga Iberdrola y el tercero, cuarto y quinto juegan con el que haya resultado campeón de Plata. Por lo que quedar primero en nuestra categoría te puede llevar directamente a la Liga Iberdrola".

Gracias a la oportunidad de disputar el playoff en Zaragoza, Adrián anima a toda la afición a empujar al equipo lo máximo posible para conseguir un ascenso histórico siete años después del último, cuando Plata era la segunda categoría nacional: "Para mí el mensaje es que vengan al pabellón a animarnos, por qué va a ser un gran espectáculo que hacía mucho tiempo que no se veía. Quiero que disfruten del balonmano y nos echen una mano porque serán claves en esos partidos".