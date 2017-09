Aragón cuenta con dos árbitros en la élite

«Habrá que hacerse una foto», dicen. Y es que mañana domingo habrá tres aragoneses sobre una pista ACB, algo que hace muchos años que no se ve. Carlos Peruga iniciará su decimoséptima temporada como árbitro ACB junto a otro aragonés recién ascendido, Javier Torres, arbitrando el Burgos-Tenerife con Rodrigo San Miguel. «Alguna vez que me he encontrado a Rodrigo le he dicho, a ver si tengo suerte y te arbitro y él me decía, ¡pues date prisa que me queda poco!», explica Torres, el debutante.

Es árbitro desde el 2004 y ha ido quemando todas las etapas hasta llegar a la cima. «Para mí es un sueño hecho realidad arbitrar con tu amigo. Y más en mi caso que es el debut y me toca ya con él», asegura. Al veterano le hace la misma ilusión o más poder estar junto a su compañero en su debut. «Lo comentaba en plan de broma, que acabo de arbitrar la quinta Supercopa creo, pero me hace más ilusión pitar con Chavi su primer partido que la final de la Supercopa. Y me alegro muchísimo por él porque es un currante, un trabajador y se lo ha ganado», dice Peruga.

«Es muy metódico, serio en la pista, le veo unas cualidades innatas para poder asentarse en la categoría y aspirar a cotas más altas. Trabaja bien el físico y el tema mental. Lo definiría como de la escuela aragonesa. Le auguro un buen futuro», dice Peruga de Torres. «La imagen que transmite es de lo mejor que puedes ver en el arbitraje. No solamente aquí sino en todo el mundo. Otra cosa que tiene muy buena es que cuando estás con él y lo vives es su forma de ser, cómo transmite las cosas, la cordialidad que tiene con la gente, que se lleva bien con todo el mundo. Es un respeto que se ha ganado», dice Torres de Peruga. Y el comité aragonés que dirige Peruga goza de buena salud. Además de ellos dos en la élite, cuenta con dos colegiados en el grupo 1 (LEB Oro, LEB Plata y Liga Femenina) y cinco en el grupo 2 (EBA).