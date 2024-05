Nieto, objetivo próxima temporada

Vaya por delante que la lesión de Carlos Nieto no es una dolencia cualquiera, sino que la avulsión -desgarro con amputación- del tendón proximal a nivel de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha que sufrió en Cartagena el pasado 10 de septiembre tiene una curación larga, que requiere de tiempo y sobre todo de no saltarse pasos. El lateral del Real Zaragoza fue operado el 22 de ese mes en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por el doctor finlandés Lasse Lempainen, una de las eminencias en la musculatura isquiotibial y desde entonces se ha entregado a un trabajo de rehabilitación que va camino de los ocho meses. Hace un mes, el 5 de abril, el lateral empezó a trabajar de forma progresiva con el grupo, pero desde la semana pasada ha modulado ese trabajo, eliminando o reduciendo las cargas más fuertes y explosivas, con la idea de no sufrir una recaída que, en esta lesión, también es más peligrosa que en cualquier otra muscular.

Nieto tiene ahora mismo la pierna lesionada, la derecha, a la mitad de potencia y resistencia que la izquierda, por lo que conviene ir con tranquilidad y precaución, sin saltarse plazos y la idea es que esta temporada ya no juegue. No está del todo descartado que pueda hacerlo unos minutos si se considerara necesario a nivel emocional para el jugador, pero en principio el objetivo ya está puesto en el próximo curso, en empezar la pretemporada al mismo nivel que el resto y volver cuando empiece el curso a mediados de agosto o poco después. Esta lesión en el tendón proximal necesita una recuperación de forma muy progresiva, porque ese tendón transmite muchas cargas en el fútbol y tiene que estar en perfecto estado. En la operación normalmente se sustituye el lesionado por otro de un donante.

El aviso de Víctor

Sin decirlo de forma completa, Víctor sí lo avisó en la previa del partido ante el Leganés cuando se le preguntó por el papel de Zedadka como alternativa en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que ahora Lecoeuche también está lesionado en el aductor. "A Nieto yo creía que lo iba a recuperar para dentro de dos semanas (dijo hace ahora ocho días), pero ahora ya tengo un poco más de dudas. Va bien, ojo, pero a ver si logra dar ese salto de mejorar en la recuperación y puede estar en alguna convocatoria por lo menos", señaló el entrenador. Nieto en esta semana ha alternado el grupo y el gimnasio, también porque el jueves y el viernes se ejercitó en diferente horario porque fue uno de los futbolistas de la plantilla, junto a Mollejo y Francho, también lesionados, que viajó a Caravaca al funeral jueves de Santos Olmo, miembro de la secretaría técnica del club fallecido el martes en un accidente de tráfico. Este sábado, por ejemplo, Nieto no ha empezado la sesión con el grupo.

Nieto tiene un ejemplo muy cercano en el jugador de la Real Sociedad Barrenetxea, con la misma lesión en 2022 y operado por el mismo cirujano, que tardó más de un año en volver a jugar sin molestias y con dos recaídas en el camino

En todo caso, la seguridad de los médicos, empezando por el propio Lempainen, en que Nieto volverá a jugar al máximo nivel y la lesión en unos meses formará parte del olvido es absoluta, aunque ahora impere la precaución. Y es que el zaragozano tiene un ejemplo muy cercano en el jugador de la Real Sociedad Barrenetxea, con la misma lesión el 2 de enero de 2022 en un partido ante el Alavés y operado nueve días después por ese cirujano, que en su día adquirió fama por su intervención quirúrgica a Dembèlè, entonces en el Barcelona y ahora en el PSG por sus continuas lesiones en el isquiotibial.

Víctor confirma a Lucas Terrer como novedad en la lista El Real Zaragoza ha empezado este sábado a ejercitarse en la última sesión de la semana y en un entrenamiento en el que Lecoeuche, Borge, Guti, Nieto, Marc Aguado, Rebollo, Francho y Mollejo han seguido al margen del grupo y todos son bajas confirmadas ante el Burgos este domingo. Mientras, Lucas Terrer, por las ausencias en el medio, volverá a la lista y se ha mantenido en el entrenamiento del primer equipo junto a los también jugadores del Aragón Marcos Cuenca, Cortés y Liso, este último titular en Huesca y Leganés y que ha jugado en todos los partidos con Víctor.

Barrenetxea volvió a jugar al comienzo de la siguiente temporada, más de ocho meses y medio después, pero solo tuvo minutos residuales en tres partidos de Liga y en uno europeo ante el Manchester United al sentir incomodidad en la zona, algo que es habitual en esta lesión, porque requiere de un tiempo de adaptación a la competición antes de alcanzar el pleno rendimiento. Tuvo que parar un mes y medio para sufrir en su regreso ante el Celta a mediados de octubre otro parón para estar otros tres meses más de baja, hasta el 14 de enero del año pasado, cuando volvió a jugar ante el Athletic para ya mostrar una plena recuperación de esa dolencia, más de un año después de caer lesionado y ser operado. Con Nieto, al que le queda un año más de contrato tras renovar el verano pasado, se quiere evitar algo así y de ahí la prudencia.

El resto de la enfermería

Nieto se suma así a Borge, que sufrió una rotura del ligamento cruzado a finales de febrero, y a Guti, cedido en el mercado de invierno por el Elche y que se fracturó la rótula a principios de ese mes, como los jugadores a los que ya no se espera en esta temporada. Mientras, Mollejo, que se lesionó el 22 de marzo con una rotura en el cuádriceps, podría estar ante el Oviedo, auque sin haber empezado aún con el grupo llega muy justo al partido del 12 de mayo, donde debería estar, aunque no es tampoco seguro, Lecoeuche, que sufrió una microrrotura en el aductor en el derbi ante el Huesca el 20 de abril y que ya el jueves hizo una parte con el grupo, pero después ha seguido al margen.

A Marc Aguado le restan cuatro semanas tras caer el sábado pasado en Butarque y llegará justo al final de Liga, quizá al último partido, mientras que con Francho y su fascitis plantar no se va a forzar salvo necesidad del equipo que no apunta a darse en las últimas jornadas, aunque podría jugar algun partido antes de que acabe el curso en función dela evolución de dolor teniendo en cuenta que se vio obligado a parar tras el choque ante el Espanyol el 17 de marzo tras muchas semanas arrastrando una lesión que no es grave pero sí muy incómoda.