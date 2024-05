Estupor en la calle Boggiero de Zaragoza por la muerte violenta de una vecina

La muerte violenta de una mujer acaecida en la noche de este viernes en la calle Boggiero de Zaragoza ha despertado por la mañana la sorpresa de los vecinos de esta vía del barrio del Gancho. Por el momento, hay un hombre detenido y el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón está investigando el caso. De hecho, a primera hora de este sábado, los vehículos de los cuerpos de seguridad custodiaban el número 150 de la calle, donde sucedieron los hechos. Una de las vecinas del edificio contiguo mostraba a este diario su asombro tras descubrir las dotaciones policiales debajo de su casa. "La que llevaba fama era Pignatelli, pero ahora, también esta zona...", se ha lamentado.

"Cuando me he despertado y he visto a la Policía, me he quedado asustada", ha afirmado también otra vecina del inmueble, que dijo no haber escuchado nada anoche que le hiciera sospechar de la presencia matinal de los agentes en el portal de al lado. Para esta mujer, el barrio donde reside es "tranquilo", pero ha matizado que la zona de su calle hacia Mayoral, ya no.

En concreto, el suceso tuvo lugar en el tramo comprendido entre Mayoral y Santa Inés. En la esquina con esta última, en los bares ubicados en sus esquinas, varios residentes de la zona comentaban la noticia. Uno de ellos, vecino de toda la vida de San Pablo, ha asegurado que no se enteró por la noche "de nada". "Aquí todo se escucha, ha tenido que ser silencioso", ha añadido. Además, ha señalado que, desde que abrió una vivienda de uso turístico en el entorno "suele haber más jaleo". "No es lo que era antes", ha concluido, en referencia a la calle.

Como este último testimonio, la gran mayoría de las personas interrogadas no se enteró anoche de nada y, algunos, incluso mostraban su sorpresa al enterarse de la noticia al ser preguntados. No es el caso de otro de los residentes en un edificio cercano al número 150. "Anoche oí gritos, pero no vi nada", ha revelado. En ese sentido, ha relatado que escuchar ruidos por la noche en esta calle no resulta algo extraño.

La que se ha despertado por la mañana más sorprendida si cabe es una vecina del inmueble, pues varios allegados, tras leer la noticia, han contactado con ella para comprobar que se encontraba bien. "Me ha empezado a llamar todo el mundo. Como sale el portal, se han pensado que he podido ser yo", ha precisado esta mujer que no pasó la noche en su vivienda, sino en la de su pareja, por lo que tampoco pudo percatarse del trágico suceso.

También ha sido a primera hora del día cuando una mujer que trabaja en el edificio de enfrente ha tenido constancia del hecho. "Por aquí se debe de trapichear, y eso que está zona, aún, pero la de Cerezo con Boggiero...", ha añadido.

Unos metros más hacia dentro, pasado el cruce con la calle Mayoral, esta céntrica vía zaragozana mostraba una imagen de absoluta tranquilidad, con pocos o ningún viandante, más allá de algún grupo de turistas asiáticos que desembarcaban en alguno de los apartamentos del entorno o alguna despedida de soltero que, con ánimo festivo, se encaminaba en dirección a la avenida César Augusto, totalmente ajenos a lo sucedido por la noche.