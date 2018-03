Capitán al rescate

A veces para ser el mejor hay que ser el más listo. Saber ver dónde están tus ventajas, qué batallas puedes ganar y aprovechar cuando tienes el camino despejado. Todo eso hizo ayer Tomás Bellas, el líder que necesitaba el Tecnyconta para hacer que pareciera fácil ganar al Bilbao Basket. El capitán tocó a rebato, fue el primero que marcó el nivel defensivo y asumió también la anotación en un día en el que Gary Neal estuvo muy vigilado. A Bellas no le tembló el pulso, supo aprovechar la situación y los espacios que generaba la defensa sobre Neal para anotar 18 puntos en 18 minutos de juego. Solo falló un lanzamiento de dos.

El trabajo de Bellas sirve para empezar a explicar un triunfo tan rotundo como el logrado por el Tecnyconta. El madrileño no dejó que nadie se durmiera y puso un ritmo constante para que el equipo fuera incrementando poco a poco su ventaja. La labor que tanto Bellas como Stoll hicieron con Tabu fue otra de los argumentos para la victoria aragonesa. Un trabajo muy calculado. «Sabíamos que juega muchos minutos y hemos decidido atacarle en nuestro ataque y desgastarle en defensa. No ha estado cómodo y hemos podido sacar el partido adelante», explicó después el madrileño.

El base había reclamado durante la semana una mejor defensa para que el Tecnyconta tuviera más opciones de ganar. Fue la conjura que hizo el vestuario aragonés para llevarse un partido clave. «Ha sido un partido completo en los dos lados de la cancha. La implicación de todo el mundo ha sido tremenda, el movimiento de balón ha sido muy bueno, el balance de juego interior y exterior en ataque para que los pívots también se sientan involucrados también ha sido bueno. Ha sido uno de los mejores partidos en defensa y eso da muestra de la implicación del equipo, daba igual a quién pusieras en el campo», señaló Bellas.

El capitán insistió también en otra idea. Quieren ser un equipo fiable, estable. Que no se vaya de los partidos, que trabaje con la misma persistencia los cuarenta minutos. Ayer lo consiguieron en, quizá, el partido más completo del curso en ese sentido. La plantilla del Tecnyconta es limitada por lo que sus probabilidades de éxito aumentan cuando el mayor número posible de sus jugadores están en sus máximos o cerca de ellos. Ayer el equipo no dependió de un solo nombre, no tuvo una única referencia. Un buen ejemplo fue Tomás Bellas, que supo leer el partido para poner en cada momento lo que necesitaba el equipo. Ritmo, velocidad, intensidad, anotación. El capitán salió al rescate para liderar un triunfo clave.