La ciudad de Zaragoza distingue a los mejores deportistas del 2016

Toni Abadía fue el gran protagonista de la Gala de Deporte 2016 con la que el Ayuntamiento de Zaragoza premia cada año a los mejores deportistas y entidades. Ante un centenar de personas en el Salón de Plenos, el atleta fue condecorado ayer con la Medalla al Mérito Deportivo, la máxima distinción de la ciudad en materia deportiva, a manos del alcalde Pedro Santisteve por su brillante palmarés a nivel nacional e internacional, por su primera participación en unos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro, y su pundonor al no querer abandonar a pesar de que, a su vuelta a España, tuvo que ser intervenido de la vesícula.

El resto de deportistas de Zaragoza que acudieron a la cita olímpica y paralímpica en Brasil recibieron el Diploma al Mérito Deportivo. Además de Toni Abadía fueron reconocidos Pilar Lucrecia Cordón, Begoña García, Víctor Lapeña, Andrés Mir, Antonio Pérez, Carlos Peruga, María Delgado, Teresa Perales y Jorge Cardona. También fue emotiva la distinción en recuerdo de David Cañada, Ricardo Clemente-Alloza y Perico Fernández, quienes dedicaron toda su vida al deporte y que, desgraciadamente, ya no están entre nosotros.

La exwaterpolista Andrea Blas y el exjugador de balonmano Amadeo Sorli recibieron el reconocimiento por su carrera deportiva. La joven karateka Raquel Roy fue galardonada como campeona de Europa y las gemelas Sánchez Alayeto por ser campeonas del mundo de pádel.

En el resto de categorías premiadas se reconoció la labor de Anchel Echegoyen en el mundo del automovilismo, a Nerea Langa en patinaje de velocidad, a Mª Luisa González como presidenta del club Unión La Jota-Vadorrey o a Juan Señor, también por su trayectoria deportiva. Además, el Ayuntamiento de Zaragoza quiso reconocer la labor de los monitores de las actividades del programa Entra en Acción y a los responsables del Maratón de Zaragoza por su fomento y promoción del deporte en la ciudad.

Orgulloso / Toni Abadía se mostró muy contento, agradecido y orgulloso después de recibir la Medalla al Mérito Deportivo. El atleta afirmó en su discurso estar seguro de que «otros deportistas merecen este premio tanto o más que yo». También resaltó que «es un día especial, como un padre cuando ya lo es y tiene al niño en brazos». «No es la primera vez ni será la última en la que me sienta reconocido por Zaragoza porque me siento diariamente, pero hacerlo de forma institucional es un pequeño guiño y reconocimiento a todas las personas que me han ayudado. Es una forma bonita de empezar el año 2017», añadió.

Otro de los galardonados, Amadeo Sorli, afirmó estar contento porque «siempre se agradece que en tu casa reconozcan la labor que has hecho durante tantos años defendiendo la ciudad de Zaragoza en todas las competiciones, tanto desde pequeño como en Europa».

Andrea Blas coincidió en su valoración con Sorli y se mostró agradecida y feliz al considerar que, ahora que ya no está en el agua, le pone «muy contenta que me sigan reconociendo. Siempre me han valorado mucho y soy muy afortunada».