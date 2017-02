Una exjugadora dice que hay un 98% de lesbianas en la WNBA

Candice Wiggins se sintió acosada por ser heterosexual en la Liga nacional femenina de baloncesto americano (WNBA). La exjugadora del Ros Casares de Valencia (2009) y de los Ángeles Sparks se sentía presionada por la mayoría de sus compañeras. "Podría decir que el 98% de las jugadores de la Liga son homosexuales. La gente intentaba herirme constantemente", declaró.

Su paso por la WNBA lo recuerda como algo amargo, como una pesadilla. Alcanzar el máximo nivel en su deporte no la hizo feliz. Describe la situación de la Liga como "depresiva". "Hay un estado depresivo en la WNBA. No genera interés. Cada vez está más devaluada", añadió. "Tenía una fuerte depresión. La WNBA era muy tóxica para mí. Me estaban rompiendo el espíritu", sentenció en la entrevista concedida al 'San Diego Union Tribune'.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Más tarde matizó sus palabras: "Era mi manera de ilustrar el aislamiento que sentía personalmente. Me sentí como el 2% frente al 98%". Las repercusiones no se hicieron esperar. Varias estrellas de la Liga han mostrado su disconformidad.

"Nunca he visto el tipo de acoso que describe Candice en la entrevista. No significa que no haya sucedido, pero estoy orgullosa de formar parte de una liga que apoya la inclusión y acepta a todas las jugadoras sin importar su raza, religión o sexualidad", declaró Monique Currie, jugadora del San Antonio Stars, a la ESPN.

Otra excompañera de Candice ha reaccionado ante los medios sobre la entrevista. "Nunca he vivido ni visto acoso en la Liga. Que el 98% de las jugadoras son lesbianas es completamente falso. Para mi es difícil darle credibilidad a esas declaraciones cuando los hechos son falsos", declaró la cuatro veces All Star, Ticha Penicheiro.