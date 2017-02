Guerra en el Nápoles tras la derrota en Madrid

"No estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho". El entrenado delNápoles, Maurizio Sarri, ha salido al paso sin titubear este jueves de su presidente, Aurelio de Laurentiis, que se había mostrado muy crítico con sus elecciones tácticas tras la derrota del miércoles por 3-1 contra el Real Madrid en la Champions League.

"Habría preferido que ciertas cosas me las dijera a la cara", ha añadido Sarri. Laurentiis había manifestado en público sus críticas a las decisiones del entrenador en el Santiago Bernabéu, como por ejemplo la sustitución de Marek Hamsik por Arkadiusz Milik en los últimos minutos del partido. "No se puede esperar gran cosa de alguien que no juega en su posición: si no hubiera ocurrido lo de Milik, las cosas habrían sido diferentes", dijo el presidente, en alusión a que Milik es delantero y Hamsik media punta.

EL CORAJE DE INSIGNE

"En Castel Volturno [centro de entrenamiento del Nápoles] yo soy quien decide", ha replicado el entrenador este jueves. El productor de cine y presidente del club también había dicho sobre el partido en Madrid: "El único jugador que ha mostrado coraje napolitano es Lorenzo Insigne, que es de Nápoles". Y añadió: "Los demás simplemente no han existido. Fue como si desaparecieran". "En mi opinión, todos han dado lo mejor de sí mismos", sentenció el entrenador.