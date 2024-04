"El talento no es algo que simplemente se tiene, es algo que se cultiva"

-¿Aragón crea talento?

-Por supuesto. Creo que, en cuestión de talento y creatividad, no sólo Aragón sino el arco mediterráneo en su conjunto lleva bastantes siglos demostrando que es capaz de generar talento de talla mundial y, evidentemente, la mejora y democratización del acceso a la cultura y la educación no han hecho sino mejorar esta capacidad.

-¿Cómo evitar que ese talento joven y tecnológico no se vaya de Aragón?

-Del mismo modo que creo que es un hecho incontestable que creamos talento, creo que también lo es el hecho de que el sur de Europa (e incluyo Aragón en este saco), por muchos y muy diversos motivos nos hemos quedado atrás en competitividad del mercado de trabajo. Si a esto le sumas que el talento en un mundo globalizado tiene prácticamente acceso ilimitado a la deslocalización geográfica, y que la ausencia de talento es un problema que comparten todos los países punteros, resulta muy difícil dar solución al problema de la “huida” sin analizarlo de manera holística. Creo que es un reto que sin duda debemos afrontar, pero que es muy difícil de solventar. El estar en la mitad alta de la tabla como región y país hace que podamos convertir esta debilidad en una fortaleza, enfocando esfuerzos a atraer talento de otros lugares, ya que lo que es innegable es que Aragón es un gran lugar para vivir.

-Describa su experiencia como emprendedor

-En 2014 puse en funcionamiento mi primera empresa aprovechando una oportunidad para participar en un proyecto internacional. Desde entonces no hemos parado de participar en proyectos cada vez más interesantes y grandes por todo el mundo. En nuestro caso, la clave de haber sido capaces de llegar a donde hemos llegado ha sido sin duda ese acceso a un mercado internacional desde una tierra como la nuestra, donde como comentaba antes, hay una gran base de talento con muchas ganas de demostrar de lo que son capaces. Creo que no sorprenderá a nadie si digo que emprender es una tarea muy complicada y dura, y aunque yo he tenido mucha suerte a este respecto, es una tarea que en nuestro país sigue teniendo una balanza de esfuerzo-beneficio totalmente descompensada.

-¿Cómo es Sphere, la esfera led gigante diseñada por usted para Las Vegas y que fue inaugurada por U2?

-Es un espacio de ocio y entretenimiento construido por Madison Square Garden (MSG) en Las Vegas. Se trata de un edificio de unos 110 metros de alto por 150 de ancho y que cuenta con capacidad para más de 17.000 espectadores. En la construcción, que se levanta sobre una superficie de 7 hectáreas en el corazón de Las Vegas, se han invertido 2.300 millones. Hemos sido los responsables de crear los algoritmos que, de manera autónoma, han diseñado tanto la pantalla LED interior como la fachada LED exterior.

Nombre: Miguel Fontgivell Edad: 43 años Lugar de nacimiento: Zaragoza Formación: Arquitecto Superior por la Universidad de Navarra / AMP por el Instituto de Empresa Cargo: Director-Gerente de Oboria Digital y director general de la filial española de Saco Technologies Trayectoria: Titulado en Arquitectura por la Universidad de Navarra y AMP por el Instituto de Empresa, actualmente Director General de Oboria Digital, Saco Technologies España y Vubari Global, desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la innovación en el campo de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción, así como en la consultoría en el desarrollo de proyectos de gran escala. Participó en el diseño del recinto de la Exposición Internacional de Zaragoza para 2008, ejerciendo como Director del Pabellón de Zaragoza durante la muestra. En su actividad de asesoría ha participado en múltiples proyectos de perfil internacional en la ciudad de Zaragoza, como por ejemplo el Centro de Arte y Tecnología, desarrollado en colaboración con el MIT, y ha dirigido la creación del Museo Goya, entre otros espacios expositivos locales. En el ámbito internacional, ha sido responsable de múltiples diseños en el campo de la arquitectura digital de gran escala, entre ellos la video fachada del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa en Dubái, o recientemente de “The Sphere” en Las Vegas, NV, USA, donde ha diseñado tanto la video fachada exterior, actualmente la mayor superficie de video LED del mundo visible durante el día, como la pantalla 360 grados inmersiva del interior, para un equipamiento destinado a revolucionar la industria del entretenimiento en vivo.

-La Inteligencia artificial al servicio de la arquitectura.

-Como ha pasado con tantas otras cosas, en estos últimos meses las herramientas de inteligencia artificial (IA) han pasado a ser de dominio público y van camino de convertirse en un “comodity" en ciertos ámbitos en un plazo de tiempo escaso.

-¿Cómo ve el talento aragonés en arquitectura?

-Creo que la formación de los arquitectos en España es de las mejores del mundo en lo que respecta a capacitación, y eso sin duda hace que el talento aragonés en arquitectura tenga tanto un potencial como un nivel altísimo. Por otro lado, sí que creo que el tipo de formación que se imparte en España, y en Aragón en particular, crea un perfil muy específico de arquitectos, capaces de hacer una arquitectura que atiende muy bien a las necesidades del usuario y muy respetuosa con el lugar. Es una arquitectura humanizada y humanista, pero que desatiende la parte de la arquitectura más técnica y tecnológica.

-¿Qué problemas tiene para desarrollar su talento alguien que empieza?

-Sin duda, la prevalencia en nuestra sociedad de las relaciones sociales por encima de los méritos. Se ha escrito mucho sobre el estado del ascensor social y creo que aquí se ha degradado mucho desde la crisis de 2008. Soy un afortunado en esto y en muchos otros aspectos, pero sí que me da rabia ver las oportunidades y la meritocracia que sustenta el desarrollo en lugares como EEUU, Reino Unido o Alemania cuando la comparo con las dificultades a las que los más jóvenes se enfrentan en nuestra tierra para avanzar.

-¿Qué consejos les darías a los talentos emergentes?

-Que el talento no es algo que simplemente se tiene, sino algo que se cultiva, y que como parece ser que dijo Thomas Edison, "la genialidad es 1% de inspiración y 99% de transpiración".