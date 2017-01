José Enrique no se entrenó, pero hoy se cuenta con él

Ha faltado a dos entrenamientos de manera consecutiva, los dos últimos de la semana, pero parece no haber dudas de que José Enrique estará esta tarde sobre el césped de La Romareda. Su presencia resulta fundamental para Raúl Agné, que por primera vez tiene superabundancia para cerrar una convocatoria. Al contar con el atacante del filial Xiscu, que lo hará como en los anteriores encuentros, deberá dejar en la grada a tres futbolistas del primer equipo. Uno será, sin duda, Razvan Popa, el central rumano que solo ha jugado ocho minutos esta temporada. La elección de los otros dos será complicada, aunque en la baraja aparecen por primera vez los nombres de Erik Morán y Juan Muñoz, dos futbolistas llamados a abandonar el club durante este mercado de invierno.

No es fácil encontrar un sustituto para José Enrique, uno de los futbolistas más destacados del Zaragoza hasta el momento, pese a que aterrizó tarde y tuvo que esperar varias semanas antes de debutar tras dejar el fútbol británico. El valenciano es un jugador de jerarquía en la banda izquierda y puede moverse también en el centro de la defensa. Su relevo natural es Casado, que sería titular en caso de que José Enrique no llegase en condiciones, pero que podría ir a la grada en el supuesto contrario. De hecho, es uno de los candidatos a quedarse fuera junto a Bagnack, aunque en ningún caso serán los dos.

Entre los demás aparecen nombres como Erik Morán, Álex Barrera y Juan Muñoz. Parece probable que uno de los dos centrocampistas no entre en la lista, por una cuenta parecida a la de la zaga, y que Juan Muñoz aguarde turno en la banda, a la espera también de que se aclare su futuro, que en cualquier caso parece estar lejos de La Romareda.

Están de vuelta Edu García, que lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego tras la intervención en la que le fue extirpado un testículo, y Jordi Xumetra, de quien Agné no ha podido disponer ni un solo minuto. Arrastra molestias casi desde el principio de la temporada, pero no ha vuelto a jugar desde el último encuentro de Luis Milla como entrenador zaragocista, a finales de octubre. Entonces fue cuando se le detectó la rotura de peroné que lo ha dejado más de dos meses fuera de la lista. Su regreso es seguro, aunque es muy probable que no lo haga como titular.

En este último periodo de baja de ambos futbolistas ha aparecido Xiscu, el dinámico jugador del filial con el que el equipo ha conseguido remontar el vuelo en las dos últimas jornadas. Su presencia en el once titular no está en absoluto descartada. De hecho, parece segura en el caso de que Agné decida jugar con un solo delantero, al que acompañaría Cani por detrás de Ángel y Lanzarote en la banda derecha. Si apuesta por dos atacantes, con Dongou acompañando al ariete canario como en Vallecas, la banda izquierda sería para Cani y en la derecha Xiscu se jugaría un puesto con Manu. El técnico no dejó puesta ninguna pieza del rompecabezas el viernes en su comparecencia, pero de las decisiones que tome hoy se podrán extraer conclusiones de futuro.