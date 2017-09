«Me gusta la libertad que da Jota en ataque»

–¿Cómo llega el equipo al primer partido de Liga?

–La verdad es que la pretemporada no ha salido como se esperaba porque hemos perdido muchos partidos. Pero somos un equipo nuevo y hay que intentar acoplarse y adaptarse unos a otros lo más rápido posible. Tenemos que mejorar algunos detalles que nos está costando coger. Ahora además tiene que venir Gary Neal, que tiene que ser un jugador importante, y tenemos menos de una semana para estar lo mejor preparados posible de cara al Obradoiro.

–Neal y Blums, los últimos en llegar, están llamados a ser los anotadores del equipo.

–Eso queremos, que sean jugadores importantes en la Liga y para el equipo. Intentaremos ayudarles para que se acoplen lo antes posible. Blums acaba de llegar y es lógico que el otro día no tuviera una anotación importante pero esperamos cosas buenas de él.

–Parece claro que el equipo va a jugar a buscar buenos y rápidos lanzamientos de tres. ¿Le gusta esa idea?

–A mí me gusta, la verdad. Tener esa libertad que te da Jota se agradece porque puedes crear un poco más. Pero a Jota también le gusta mucho la defensa, es uno de los aspectos que más tenemos que mejorar y que, además, creo que va a ser clave.

–¿Ese juego le hace cambiar algo a usted como base?

–Tengo mis retos personales y él me intenta ayudar, hace hincapié en que mejore la dirección. En la pretemporada he jugado también mucho en una posición que no es la mía, de dos, pero ahora que ya vamos a estar todos, trataré de mejorar lo máximo posible en lo mío.

–¿Cómo se ve jugando de escolta junto a Tomás Bellas?

–Nos compenetramos muy bien cuando jugamos los dos juntos. Intentaré ayudar al equipo lo máximo posible desde la posición que sea y los minutos que sean. Con tal de que el equipo gane, lo demás me importa menos.

–¿Qué han aprendido de la temporada pasada para evitar repetir tanto sufrimiento?

–Somos un equipo muy joven. Yo no pondría ninguna expectativa a largo plazo. Ahora mismo nos tenemos que centrar en nuestro trabajo, en mejorar lo que tenemos que mejorar, sobre todo en la defensa, e intentar jugar más ordenados en ataque. Tenemos que hacer hincapié en eso para intentar llegar lo mejor posible al inicio de Liga.

–Les espera un inicio complicado. ¿Miran mucho el calendario?

–Hay que ir partido a partido, no pensar en los equipos que puedan venir porque, la verdad, sí que tenemos un inicio complicado. Pero si pensamos en las cosas que están por venir y nos despistamos, no nos irá bien. El partido de Santiago es muy importante, es una pista muy dura para nosotros y ojalá podamos llevarnos la victoria.

–Con 20 años ya es un veterano y la imagen del club. ¿Cómo maneja eso?

–Estoy muy agradecido de estar aquí con todas las estrellas de la Liga. También al club y a toda a gente que me ayuda.

–Ha sido uno de los más destacados en una pretemporada gris.

–Bueno, no soy de los que me echo muchas flores a mí mismo. Lo importante es que cada uno haga el trabajo que tiene que hacer, lo que el entrenador le pide y, si hacemos eso y lo unimos al colectivo, seguro que nos irá bien.