El mérito del trabajo bien hecho

El instituto Miguel Catalán es un centro estudiantil con historia y un gran foco del voleibol aragonés. El origen de este deporte se remonta al año 1990 en el mismo edificio situado enfrente del estadio de La Romareda. Por aquel entonces el Domingo Catalán era un colegio público. Las actividades extraescolares las dirigía el APA del colegio. Dentro de las escuelas deportivas se apuntaban numerosas chicas al voley. «Son ya 28 años practicando este deporte. Los dos primeros equipos que tuvimos eran infantiles y juveniles de chicas. También hubo una rara avis. En el año 1998 tuvimos un juvenil masculino en el que destacaba Rubén Calonge, que es de los que fichó el Club Voleibol Zaragoza que compitió en la División de Honor», explica Jesús García, coordinador deportivo de la sección de voleibol.

En el instituto cuyo director es Luis Montil siempre se ha cuidado el deporte. Ahora las tres modalidades que se practican son el fútbol sala, el baloncesto y el voleibol. «Aunque el baloncesto es más minoritario puesto que se practica mucho por los colegios y clubs de la zona», afirma.

En el instituto la filosofía deportiva la tienen muy clara. «Al estar en un instituto no se da tanta importancia a la competición. Lo básico es que los chicos estén bien y que se diviertan. Prioritariamante no se busca ganar». En los dos últimos años ha crecido la afición por el voleibol. «Hemos pasado de 8 a 11 equipos». Y eso que las instalaciones podrían ser mejorables. «Tenemos un pequeño pabellón que es una especie de aula-gimnasio donde solo cabe un campo de voleibol. Esta instalación tiene ocho años. Cuando teníamos el edificio que ahora son las Consultas Externas del Miguel Servet había un local donde se hacía educación física. Pero en los orígenes todo el mundo se entrenaba fuera. Ahora se lo dices y nos pueden mandar a escaparrar», afirma con ironía. También cuentan con instalaciones en el exterior. «Cuando hace buen tiempo tenemos posibilidades de entrenarnos. Los de fútbol sala se entrenan fuera, aunque cuando hace frío, viento o frío no se puede».

Es importante que las jugadoras de los equipos mayores se involucran y son entrenadoras de los conjuntos de infantiles y cadetes. «Procuramos que los técnicos sean de nuestra cantera. Al principio del curso, en las matrículas, se indica a los alumnos si se quieren apuntar a alguno de los deportes. También funciona mucho en la captación el boca a boca». Un problema es que «los chicos llegan con 12 años al ser un instituto. Gracias a la labor de los entrenadores van funcionando y es un mérito que destaquen empezando más tarde».

Este año la Agrupación Deportiva Miguel Catalán cuenta con 120 jugadores integrados en 11 equipos. Pérez explica que «el gran espejo de esta cantera es el sénior femenino de Segunda Nacional. Es el grupo más representativo. La temporada pasada fueron las campeonas de la Segunda División y disputaron la fase de ascenso a Primera en Murcia. Fuimos el único instituto de España que participó. El resto fueron clubs. El pasado fin de semana se celebraron las finales para ganar el Campeonato de Aragón de Segunda frente al Club Voleibol Zaragoza. Por todo ello se puede considerar que es de nuestros mejores momentos en la historia», afirma. Por su parte, «las juveniles son segundas en la Liga Autonómica por detrás del Club Voleibol Zaragoza, mientras que las cadetes están clasificadas en la tercera posición», indica.

Dentro de la labor formativa y lúdica del Miguel Catalán, tienen un papel fundamental los entrenadores. «Los técnicos realizan una labor tremenda. Destacaría a Elena Barcelona y Marina Mejías. Son las que más tiempo llevan trabajando en el instituto. Mejías es la que prepara el equipo júnior autonómico, mientras que Barcelona se encarga de los conjuntos de formación», indica.

Jesús García nada tenía que ver con el voleibol hace 28 años. Ahora es un loco de este deporte. «Nunca fui jugador y me dedicaba al fútbol. Fui entrenador en su tiempo y ahora me dedico solo a coordinar y cuando hay algún hueco me pongo en el banquillo de segundo entrenador. El éxito es que de tanto insistir al final funcionan las cosas», reconoce García.

En cuanto al nivel general del voleibol Aragonés considera que «el Teruel es campeón de casi todo. En Zaragoza vamos avanzando y el nivel escolar es normal. Tenemos al Aljafería y el CV Zaragoza saca bastantes equipos», indica.