Muguruza aplasta a Sharapova y la lluvia ayuda a Nadal

Garbiñe Muguruza ya está en semifinales y está rozando su mejor nivel tenístico. De hecho, Maria Sharapova no fue rival y, en un santiamén, estaba liquidada. Más problemas tuvo Rafael Nadal ante su amigo Diego Schwartzman. Con el argentino perdió el primer set y se sobrepuso a dos roturas de servicio consecutivas hasta que la lluvia hizo acto de presencia y mandó a ambos jugadores a los vestuarios con el manacorí yendo 5-3 arriba. Hoy, a partir de las 12.00 horas, deberá luchar por remontar al tenista argentino.

«Merci. SF» escribió Garbiñe Muguruza sobre el objetivo de la cámara de televisión y lo remató con un pequeño corazón. Acababa de ganar a Maria Sharapova por primera vez y entró en las semifinales de Roland Garros. Fue una victoria contundente y sin respuesta por parte de la tenista rusa. 6-2 y 6-1 en 69 minutos. Hoy la hispanovenezolana se jugará el pase a la final y, el número uno mundial también, ante la rumana Simona Halep que tuvo que remontar su partido ante la alemana Kerber, antes de imponerse por 6-7 (2-7), 6-3 y 6-2. No hubo el pulso anunciado entre Muguruza y Sharapova. Se prevía un duelo del dos tenistas con esquemas de juego muy similares. Saque potente, restos valientes, golpes contundentes, en el que el factor psicológico podía decantar la balanza.

«Sabía que iba a ser un partido intenso y he salido mentalizada para no darle ningún punto gratis», explicó Muguruza. Y eso hizo. Estuvo más fría y aguantó mejor la tensión que Sharapova, demasiado ansiosa. Sharapova hizo tres dobles faltas en el primer juego y la española se adelantó 2-0. La batalla siguió en el tercero, que cayó del lado de Muguruza en el quinto break point (3-0). Una ventaja decisiva para asegurarse el primer set en 42 minutos.

27 ERRORES NO FORZADOS / En la segunda no hubo cambios. Sharapova seguía pegando sin paciencia. Muguruza rompió rápido (2-1) y ya se escapó en el marcador ante una Sharapova desesperada y rabiosa. La rusa solo ganó un juego tras encadenar 27 errores no forzados y 5 dobles faltas. Después de tres derrotas, la última en Roland Garros en el 2014, también en cuartos de final, Garbiñe Muguruza salía por fin feliz y orgullosa de la Phlippe Chatrier. «Del 2014 a hoy han pasado muchos años y ahora tengo más experiencia». Y la experiencia le dice que debe ir tranquila, partido a partido, porque «aún queda mucho camino».

Hoy se cruzará en las semifinales a Halep, tenista que le gana el duelo 3-1. En el partido no solo estará en juego el pase a la final sino también el número uno mundial, aunque Muguruza no piensa en eso. «¿Ah si?» preguntó para añadir que cada semana cambia. «Hay una lista muy larga de candidatas y yo ya lo he sido. Ahora no está en mi mente. Si pasa genial y si no ya habrá otra oportunidad», recalcó. También evitó hablar del título. «Mañana (por hoy) juego ante una rival complicada y dura que tiene mejores resultados que yo en tierra este año, pero me gustan esos partidos y estoy motivada», dijo.

RACHA ROTA / Mientras, la lluvia obligó a aplazar los cuartos masculinos tras dos suspensiones. Nadal se fue al hotel con un marcador igualado ante el argentino Schwartzman por 4-6 y 5-3 (30-15) mientras que Marin Cilic y Juan Martín Del Potro estaban empatados 5-5 en el tie break del primer set. Los partidos se reanudarán hoy a las 12.00 horas, si el tiempo no lo impide, antes de las semifinales femeninas (15.00 horas).

Schwartzman salió de Roland Garros como el primer tenista rompía la racha de Nadal de 37 sets consecutivos sin perder desde que Novak Djokovic le ganó en el 2015 en cuartos. El récord de 41 de Bjorn Borg seguirá vivo bastantes años más. No era lo que más le importaba a Nadal, que ayer sufrió mucho ante el tenista argentino.