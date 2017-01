Pitarch denuncia que Lim ha levantado un muro con la afición

La caída libre que vive el Valencia desde hace meses y que se ha acelerado en las últimas dos semanas ha creado no solo un creciente desapego entre la afición del club de Mestalla y Peter Lim, el propietario, sino que ha multiplicado las dudas en el modelo de gestión deportiva que ha impuesto el inversor y ha hecho estallar una ‘guerra civil’ interna dentro de la entidad, que ayer ratificó a Voro hasta final de Liga.

Y todo eso quedó reflejado en la rueda de prensa con la que Suso García Pitarch explicó su dimisión irrevocable como director deportivo. «No puedo seguir defendiendo un modelo en el que no creo», afirmó Pitarch para justificar su decisión. Según expuso, empezó a sentir «el primer pálpito» este verano cuando el Día de las Peñas se publicó que Lim había vendido a Alcácer al Barça.

Pero las críticas internas más duras no fueron para Lim y su forma de gestionar la entidad sino para dos de sus directivos. A Anil Murphy, el último enviado del empresario para dirigir el día a día del club, le acusó de las recientes informaciones que aseguran que no había avanzado ninguna operación para este mercado e incluso que no había trasladado la información de sus últimos movimientos a Alexanco, su sucesor.

Pitarch lo negó rotundamente. «Si eso lo ha dicho Anil Murphy, no tiene ningún respeto por mi trabajo, y eso no se lo voy a permitir ni a él ni a nadie porque está mintiendo sobre mi trabajo y mi lealtad al club», afirmó. También le afeó que tras la dimisión de Prandelli leyera un comunicado pero hiciera que todas las preguntas las contestara él. «Se escondió detrás de mí para no decir nada en vez de defender un proyecto».

El otro señalado fue Damiá Vidagany, ahora director de márketing y hasta hace poco director de comunicación. A él le acusó de (para asegurarse su supervivencia en la entidad) levantar «un muro» entre los nuevos propietarios y el valencianismo para ejercer «de embudo». También le responsabilizó del conflicto creado con la Curva Nord, la peña que llevaba la animación.