Raúl Agné: «Estoy satisfecho con el trabajo defensivo»

Con tono serio y sabedor de que la imagen de su equipo en Tenerife dejó bastante que desear salió Raúl Agné a la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López. El Real Zaragoza perdió porque «el balón parado ha decantado el partido», aseguró el entrenador después de confesar que «el equipo está mal».

Sin embargo, el conjunto aragonés tampoco hizo méritos para ganar y, en ese aspecto, el entrenador fue más crítico con sus jugadores: «No hay continuidad con balón. La sensación es que el equipo es insulso a veces. Parece que nos pesa la pelota en los pies pero lo podemos hacer bien con el balón», afirmó Agné. «El problema no era el centro de campo. Abusábamos de conducciones, conozco a los medios del Tenerife, que te apuran y te persiguen. Nos falbaba más fluidez de pase y ganas de desplegarnos», añadió.

De todos modos, aseguró estar «satisfecho a nivel defensivo», pero «a nivel ofensivo, menos». Y, a pesar de estar contento con el trabajo en la retaguardia, recalcó que el equipo tendría que haber estado «más atento» en la acción del gol y «defenderla mejor».

Además, preguntado por el Tenerife, club al que entrenó el técnico de Mequinenza, Raúl Agné ensalzó que «el equipo en la isla es fuerte», pero confesó que le da «rabia porque no tengo cojones de ganar a un exequipo. No hay manera». El caso es que, en 2017, todavía no ha vencido el Real Zaragoza. «Nos fuimos de vacaciones y hemos vuelto a las andadas. No somos capaces de encadenar buenos resultados. Eso es lo que más me ocupa», comentó.

Nombres propios / El conjunto no funcionó durante el partido, pero, a nivel individual, tampoco fue mejor. «Hay que entender que Xumetra sale de lesión y Dongou prácticamente también. Xiscu se aplica todo lo que puede y más y Ángel está en su isla y le ha podido pesar», comentó Agné sobre los nombres propios.

El entrenador habló también sobre Manu Lanzarote, que no fue titular en el partido de ayer y fue el primer sustituido ante el Girona porque «tiene unas molestias desde hace mucho tiempo que le impiden estar al cien por cien». En cuanto a la portería, Ratón «no ha podido hacer nada en la acción del gol» y destacó que «le han tirado dos veces y las dos fueron al palo». Por último, calificó la ausencia de Irureta como «la ley de Murphy» tras decir que jugaría seguro.