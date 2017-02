Ronaldo enciende las alarmas a dos días de la visita del Nápoles

Cristiano Ronaldo ha desatado la preocupación en el Madrid. El jugador portugués no se ha entrenado este lunes por un golpe en la pierna derecha que sufrió en el encuentro del sábado anteOsasuna y se ha ejercitado en el gimnasio. La previsión es que mañana martes ejercite sobre el césped de de Valdebebas y que el miércoles esté a disposición de Zidane para el encuentro de ida de octavos de Champions ante el Nápoles.

Salió dolorido del Reyno de Navarra después de sufrir un golpe, lo que no le impidió terminar el encuentro después de abrir el marcador en el sufrido triunfo del Madrid. El percance hizo que se extremaran las precauciones con el jugador portugués. Ronaldo ha realizado ejercicios en el gimnasio y mañana participará en el última sesión antes de recibir al equipo de Reina, Albiol y Callejón, los tres madridistas que militan en el Nápoles.

REGRESO DE BALE

Muy diferente es el momento de Gareth Bale, que ha vuelto a ejercitarse después de la lesión que sufrió en el tobillo el pasado mes de noviembre y que le obligó a pasar por el quirófano. El jugador galés ya se ejercitó el domingo sobre el césped. Hoy lunes ha repetido y habrá que esperar a ver si Zidane le incluye en la lista de convocados para el encuentro ante el Nápoles. Si finalmente no entra en esa lista, todo indica que jugará el sábado frente alEspanyol.

El que sí volverá a la titularidad frente al equipo italiano seráCarvajal. También Kroos, que no jugó ante Osasuna por sanción. De esa forma, Zidane recuperaría su habitual 4-3-3 después de jugar con tres centrales ante el colista de Primera. El equipo estaría formado por Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos,Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Benzema y Ronaldo.

RAMOS CAMBIARÍA EL 4 POR EL 93

Mientras, Sergio Ramos ha conversado con aficionados a través de facebook con motivo de los 500 partidos que ha disputado con el Madrid. "No me lo esperaba ni me lo imaginaba hace muchos años. Siento mucho orgullo", ha declarado el defensa andaluz. El central ha afirmado que no descarta cambiar su dorsal, el 4, por el 93, la cifra en la que ha marcado goles decisivos, como el de la final de Champions en Lisboa ante el Atlético que llevó el partido a la prórroga. "Es mi gol favorito por todo lo que significó", afirma Ramos.

Con vistas al encuentro frente al Nápoles, Ramos considera vital no encajar goles. "El Nápoles es un gran rival. Está en buena racha. Intentaremos mantener la portería a cero para viajar más cómodos", señala Ramos.