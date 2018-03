Sampaoli: "Messi sintió una fatiga, unas molestias"

Quiso Jorge Sampaoli encontrar explicaciones futbolísticas al desastre que vivió en el Wanda Metropolitano. "España nos agarró atacando con mucho vértigo y mucho desorden. Vinieron los goles muy rápidos. No esperábamos tanta contundencia", ha asegurado el técnico argentino, indicando que "con 60 minutos no nos alcanzan ante rivales que tienen tanta jerarquía. España nos abofeteó". No era la Argentina que esperaba Sampaoli. No tuvo a Messi. "Leo entrenó con nosotros durante toda la semana, tuvo una buena semana. Pero seguía con unas molestias en su pierna. Después del último entrenamiento sintió esa fátiga", ha reconocido el técnico de la albiceleste.

"Leo acompañó al equipo en todo momento en el vestuario", ha revelado Sampaoli, admitiendo el dolor deportivo que le supuso su ausencia. "Obviamente sentimos esa ausencia, pero por encima de todo quiero resaltar la cercanía de quedarse con nosotros, de estimular al equipo en el entretiempo, estuvo todo el tiempo apoyando y alentando a los chicos nuevos. Se le ve muy involucrado con la camiseta de Argentina, es un valor agregado", ha admitido el seleccionador argentino.

"Hay que hacerse cargo de este partido. Hay que seguir trabajando para que estas cosas no nos pasen en la Copa del Mundo", ha reclamado el técnico de la albiceleste, indicando que "son resultados atipicos que pueden modificar la óptica del entrenador si no se analiza todo. Tendré que desmenuzar bien el partido, desmenuzar bien la gira y decidir".