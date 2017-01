El Tecnyconta se queda con Juskevicius bajándole la ficha

Adas Juskevicius terminará la temporada en el Tecnyconta Zaragoza después de que club y jugador rubricaran ayer un nuevo acuerdo hasta junio con una pequeña rebaja en la ficha del lituano. Juskevicius llegó al equipo aragonés el 10 de noviembre firmando un contrato hasta final de la campaña pero incluyendo una cláusula de corte unilateral para el club a los dos meses del mismo. El Tecnyconta estaba satisfecho con el rendimiento del escolta pero su corte suponía el único margen de maniobra de la entidad para disponer de liquidez para afrontar un hipotético futuro fichaje, lo que ha mantenido la decisión en el aire hasta el último momento.

Finalmente el Tecnyconta ha optado por una solución intermedia, consiguiendo ambas cosas. Se queda con el jugador, que ha ofrecido hasta ahora un rendimiento aceptable, al tiempo que se reserva una pequeña cantidad en la caja por si decide hacer algún retoque más en la plantilla en las próximas semanas o meses. En ese caso, y salvo que se produzca una lesión que obligue a cambiar los planes, el puesto a reforzar será el de pívot, donde Filip Kraljevic no ha terminado de encajar en ningún momento.

El club está satisfecho con la continuidad del jugador. «En ningún momento nos planteamos no continuar con él. Entendemos que Adas ha tenido ya una actuación normal en estas semanas, para el estado de forma en que venía después de tres meses parado. Creemos que ya ha pasado su particular pretemporada y que ahora su nivel irá a más aunque ya ha dado muestras sobradas de su calidad e implicación con el equipo», asegura Salva Guardia, director técnico del Tecnyconta.

Por su parte, el jugador se quitó un peso de encima. «Cuando no tienes un contrato garantizado es duro porque no sabes qué pasará cuando acabe. Me costaba aceptarlo, ha resulatdo un poco duro. Sin embargo el club ha decidido contar conmigo hasta final de emporada y creo que ahora todo me resultará más fácil», reconoció el lituano en unas declaraciones a la web del club. «Nada cambia para mí porque queremos ganar. Solo me preocupa trabajar fuerte y ganar».