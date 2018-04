Van Uytvanck: "Fui acosada por tenistas por ser lesbiana"

Alison Van Uytvanck ocupa el puesto 50 en el ránking mundial de la WTA, pero en las últimas semanas se ha hecho más famosa por sus revelaciones que por su buen juego. La tenista belga, de 24 años, ya explicó que era lesbiana y ahora ha dado más detalles de su experiencia en el circuito profesional.

"Tenía 15 o 16 años cuando comencé a sentirme atraída por las mujeres. Eso me generó problemas con otras tenistas, que me intimidaban y acosaban. A las jóvenes del momento les digo que no tengan miedo y que no duden en hablar con total libertad de este asunto. Esto no es ninguna enfermedad", afirma la belga en una entrevista para 'Blick'.

"Obra del demonio"

La jugadora critica las declaraciones de gente como la exjugadora Margaret Court, que llegó a calificar de "obra del demonio" a las personas transgénero. "Eso hizo daño a mucha gente, no se pueden decir esas cosas", dice Van Uytvanck, que desea normalizar esta situación y romper tabús.



Van Uytvanck, en un encuentro sobre tierra batida / EL PERIÓDICO



Van Uytvanck contó que mantiene una relación con Greet Minnen, jugadora belga de 20 años. "No tengo por qué esconder nada. Somos felices y pronto vamos a vivir juntas. Nadie debe tener miedo o justificarse por su orientación sexual. Somos muy abiertas y mis padres están orgullosos de mí. Es importante sentirse apoyada para poder ser feliz", remarca la tenista belga.