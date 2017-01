Vuelve Norel

Hace semanas que la mejor noticia en el Tecnyconta Zaragoza se llama Henk Norel. El pívot comenzó la temporada lejos de su mejor forma pero aquellos problemas han quedado definitivamente atrás. Norel es cada vez más Norel, la referencia del equipo en su juego interior, el único referente cuando falla todo lo demás, como ayer. Precisamente cuando todo se viene abajo alrededor está emergiendo la figura del holandés, superándose cada semana. Frente al Manresa volvió a ser lo mejor de un pobre Tecnyconta y, por segunda jornada consecutiva, firmó dobles figuras. En esta ocasión 21 puntos y 10 rebotes que le llevaron a los 30 de valoración, a 3 del MVP Shermadini.

Norel está volviendo a ser un jugador importante para su equipo. Mucho más en forma, más ligero, más ágil, poner el balón en sus manos es un seguro. Los 21 puntos de ayer fueron con un soberbio 9/10 en tiros de dos y un 3/5 desde la línea de tiros libres. Todo un alivio para el equipo un día en el que su lanzamiento exterior volvió a ser un desastre. «Estoy contento porque tenemos que ser fuertes por dentro y creo que podemos ser aún más fuertes», explicó el holandés tras el partido.

Él sí que se está haciendo fuerte en el equipo con actuaciones que van in crescendo las últimas siete jornadas. Salvo en el partido contra el Estudiantes, su valoración ha ido aumentando progresivamente desde hace siete semanas y ya hace seis que no se queda por debajo de los diez puntos. Ayer fue la primera vez esta temporada que superó la veintena. Sin duda una gran noticia para Andreu Casadevall, que debe tener así una mayor variedad de argumentos para buscar la victoria en los partidos. El Tecnyconta debería buscar ahora un mayor equilibrio entre su juego interior y exterior.

El capitán valoró muy positivamente la victoria del equipo, aunque reconoció que «hubiera sido mejor ganar sin prórroga y saber cerrarlo antes». «Ha sido muy duro. Lo bonito de esta Liga es que el último va a muerte y puede pelear con cualquiera. El Manresa es colista pero no baja la cabeza nunca. Nosotros parece que también hemos estado nerviosos al final. Estoy muy, muy, muy contento de haberlo sacado adelante», resumió el holandés. Para Norel, los problemas de su equipo las últimas semanas tienen que ver con las «ganas de hacerlo bien». «Los últimos partidos no hemos jugado como queríamos jugar. Las cosas no nos han salido bien de tantas ganas que teníamos de hacerlo bien».