Aragón recoge casi un 23% menos de aceitunas en esta campaña

L a recogida de la aceituna en Aragón durante el 2016 se ha reducido casi un 23% respecto al ejercicio anterior, según señala la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) en la recta final de la campaña.

En la región se han producido 10.327 toneladas de aceite de oliva virgen, un dato que se traduce en una recolección de aproximadamente 56.000 toneladas de oliva, unos valores similares a los del 2011.

Sin embargo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón muestra su satisfacción ante una «relación calidad/precio equilibrada y sostenible» del aceite para los productores. En este sentido, desde el sector del olivar de UAGA se subraya que la evolución en las dos últimas campañas demuestra que el sector no es excedentario y tiene capacidad para poner en el mercado todo el aceite de oliva que se produce. «El problema del sector del olivar no son los excedentes: las exportaciones crecen, como lo hace el reconocimiento y valoración en el exterior del aceite de oliva como un producto con unas características saludables de primer orden», explica Joaquín Morella, responsable del olivar de UAGA, que añade que las exportaciones aumentan entre un 9 y un 10%. Así, Morella argumenta que «el problema estructural del olivar no son los excedentes, porque no sobra aceite, sino la volatilidad de los precios». Por ello, reclaman la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercado, tal y como recoge la PAC, para dotar al sector de una estabilidad económica. Actualmente, los precios del aceites virgen se sitúan en torno a los 3,50 euros el kilo, en los 3,70 euros el kilo en el virgen extra y en 3,45 euros el kilo en el caso del lampante.

DATOS POR PROVINCIAS / En esta última campaña de la oliva, marcada por la falta de lluvias, Teruel ha liderado la caída de la producción de aceite (-54,72%), seguido de Huesca (-15,28%) y de Zaragoza (-0,64%). A nivel nacional, se han producido 1.311.317 toneladas de aceite, un 6% menos que en el 2015.