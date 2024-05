La reina Letizia asistirá a la final de la Copa en La Romareda

No es lo más habitual y, de hecho, no sucedía desde 2019, pero la reina Letizia estará el próximo sábado 18 de mayo en La Romareda presidiendo la final de Copa que lleva su nombre entre el FC Barcelona y la Real Sociedad. Se espera que sea un gran evento puesto que ya se han vendido más de 15.000 entradas para la cita y habrá por tanto numerosos aficiondos de ambos equipos.

La Casa Real no suele estar presente en este tipo de encuentros salvo en la final de fútbol masculina, que sí está presidida por el Rey. Doña Letizia Ortiz no acudía a una final desde 2019, cuando se celebró en Granada y acabó ganando la Real Sociedad. En el resto de deportes no es habitual contar con presencia de la Casa Real y en Zaragoza ha habido ejemplos de ello con la Copa de la Reina de baloncesto el año pasado o la Copa del Rey de balonmano en 2008.