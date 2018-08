España produce la tercera electricidad más cara de Europa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es increible lo de la electricidad. Alguien sabe cuanto nos ahorrariamos si no se hubiera privatizado la electricidad. Yo sólo se que las electricas ganan miles de millones al año. En 2017, mas de 4.000 millones. Si fuesemos 20 millones de usuarios, salímos a 200 euros por cabeza al año. Pues eso lo pagamos entre todos. ¿Y los sueldos de los altos cargos? El presidente de una de esas compañías gana como 43.000 euros diarios. ¿Cómo no va a ser de las más caras?. Si sólo de beneficio y sueldos terroríficos, pagamos ya 20 ó 30 euros al mes de más. Pero nadie le va a poner el cascabel al gato porque es el retiro de lujo para muchos políticos. Y no sólo pasa en las electricas.