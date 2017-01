Esmoquin, transparencias

El nude (color carne) y las transparencias siguen siendo tendencia, a juzgar por la alfombra roja de los Globos de Oro, donde compartieron protagonismo con los escotes de vértigo y el clásico negro. Los brillos metálicos, dorados y platas también triunfaron en estos premios cinematográficos, así como el amarillo que algunas osadas lucieron con elegancia.

Pero, quizá, la 74ª edición de esta gala, conocida por ser la antesala de los Oscar, también se recuerde por ser aquella en la que Evan Rachel Wood (Westworld) prefirió ir a contracorriente y enfundarse en un traje a medida, chaleco incluido, demostrando que los vestidos «no son una obligación», según sus propias palabras. No es la primera vez que una mujer elige traje o esmoquin para pisar la red carpet. Pero su explicación de la elección llamó la atención. «He estado en los Globos seis veces y he llevado un vestido en cada una de ellas», dijo la intérprete, de 29 años, a su llegada a la gala. «Me encantan los vestidos y no estoy tratando de protestar contra ellos, pero quiero asegurarme de que las jóvenes y las mujeres sepan que no son una obligación. Y que no tienes por qué llevar uno si no quieres», subrayó.

Pero, en general, las artistas optaron por lucir piel y transparencias rosáceas, a tono con el espléndido sol que lució este pasado domingo por la tarde en Los Angeles (California). No les importó llevar escotes de vértigo, como los de Sofía Vergara, Blake Lively, Jessica Chastain, Kristen Bell, Jessica Biel, Emily Ratajkowski y Mandy Moore. Su elección se mezcló con las que se decantaron por el rosa en todas sus versiones: Felicity Huffman, Christine Evangelista, Kathryn Hahn, Lily Collins y Gina Rodríguez.

DIFERENTES APUESTAS / La apuesta de Ratajkowski, una de las más llamativas de la cita, combinó dorado y plateado en un atrevido modelo con escote delantero y trasero y una amplísima abertura lateral, mientras la colombiana Vergara llamó la atención con un recargado vestido de transparencias y pedrería. Biel apostó por un sencillo pelo recogido y un extremado conjunto de Elie Saab, mientras que Rodríguez lució peinado con ondas al agua y un modelo blanco con escote en forma de V.

Collins triunfó con un Zuhair Murad «divertido y fresco», en sus propias palabras, y un moño que acompañó con pendientes de diamantes. Una de las más elegantes fue Natalie Portman, que acudió con un Prada vintage que dejaba claro su avanzado estado de gestación. Y otra de las más celebradas fue Drew Barrymore, de blanco con lentejuelas y gran escote en V.

Por el rosa se decantaron una encantadora Emma Stone, fascinante en su Valentino con estrellas doradas, así como Felicity Jones, Carrie Underwood y Angela Bassett, entre otras.

Entre los hombres destacaron el británico Tom Hiddleston, Casey Affleck (con barba, moño y un tres piezas Dolce&Gabbana) y Ryan Reynolds.