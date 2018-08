«Seguir trabajando es un éxito en esta profesión»

Dice que desde pequeña sus referentes siempre han sido las grandes del cine, como Meryl Streep o Audrey Hepburn. Andrea del Río (27 años), nació en Zaragoza y gracias a su constancia y capacidad ha conseguido hacerse un hueco en la escena actoral española. Ahora, es una de las protagonistas de Servir y proteger, y ha trabajado en producciones tan conocidas como Mar de plástico o El secreto de Puente Viejo. Por ello, el Festival de cine de comedia de Tarazona Paco Martínez Soria ha decidido concederle el premio al Talento joven aragonés.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser premiada?

–Con muchísima ilusión, es como un sueño. Cuando me llamaron para decírmelo me quede un minuto pensando… ¿un premio a mí? No me lo puedo creer. Es un regalo inmenso recibir este primer premio y encima en mi tierra.

–¿Es difícil conseguir hacerse hueco aquí en Aragón?

–Bueno… es difícil hacerse un nombre en general. Es verdad que aquí tenemos el hándicap de que hay que salir fuera de Aragón e ir a las ciudades donde se mueve y donde funciona esta profesión. Pero eso ocurre en muchas otras ciudades de España. Esta profesión es muy compleja.

<b>–Comparte la lista de premiados con José Sacristán, Ernesto Alterio, Maggie Civantos, Gabino Diego y Joaquín Reyes.</b>

–Me impone mucho. Me parece muy bonito y me hace mucha ilusión. De verdad que no me creía que el premio era para mí cuando me lo dijeron, pensaba que lo que querían era que yo lo entregara (ríe). Es un orgullo porque a muchos les he admirado desde que tengo uso de razón. A muchos otros los he ido conociendo un poco más mayor y me parecen una pasada.

–¿Qué le parece el Festival de cine de comedia de Tarazona?

–Me gusta mucho, tenía muchas ganas de ir, esta va a ser mi primera vez. Se me ha juntado todo. Me parece muy curioso y muy interesante que un festival de esta relevancia se celebre en Aragón. Es muy importante darnos visibilidad, y me parece una maravilla y un avance. Creo que, en general, es muy importante dar pasos al frente y ser valiente. Cada vez que ofrecemos productos nuevos, el público responde fenomenal, y eso es muy importante para no dejar de crecer y de evolucionar.

<b>–El cine de comedia a veces es catalogado como un arte de segunda. ¿Qué le parece esta afirmación?

</b>–No creo que así sea para nada, aunque es verdad que mucha gente lo piensa. Es un género que a mí me encanta y que es muy complicado. Soy una gran fan de la comedia y del humor negro.

<b>–¿Hay potencial cinematográfico en Aragón? </b>

–Sí. Las oportunidades están en nuestras manos. Hay que trabajárselas.

–¿Es fácil entrar en este mundillo de series y festivales?

–Hay que trabajar mucho y no quedarse llorando en casa, que también lo he hecho, no te creas. Siempre ha estado por encima, en mi caso, la fuerza y la capacidad de lucha. Tenía muy claro lo que quería desde que era pequeña y siempre he pensado que lo iba a conseguir, aunque ha habido momentos muy duros. Ahora estoy muy contenta.

<b>–¿Cuáles son sus metas en este momento? </b>

–Seguir trabajando, es lo único que quiero. Para mí eso es el éxito: poder vivir de esto. Estoy muy centrada en el momento presente aunque sigo trabajando también de cara a las cosas que puedan venir.

<b>–¿En qué proyectos se encuentra ahora embarcada? </b>

–En la actualidad. En Servir y proteger, donde estoy muy feliz y estoy aprendiendo mucho.

<b>–¿Cambiaría algo de su trayectoria hasta la fecha? </b>

–No. Todos hacemos cosas mejores y peores, pero yo siempre me las tomo como un método de aprendizaje.