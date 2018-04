ETA pide perdón por el dolor causado a sus víctimas

La banda terrorista ETA, que se disolverá oficialmente el primer fin de semana de mayo --disolución que ya avanzó EL PERIÓDICO el pasado 2 de abril, ha pedido perdón por el daño causado a sus víctimas en un comunicado que este viernes publica el diario Gara. La banda expresa también su compromiso con la "superación y no repetición" del conflicto.

En el comunicado, ETA admite que en estas décadas de terrorismo "se ha padecido mucho", un "sufrimiento desmedido" y reconoce su "responsabilidad directa" en ese dolor. "No debió producirse jamás ni prolongarse en el tiempo". "Somos conscientes de que en este largo periodo hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras".

"Pedimos perdón a las familias"

Hace mención especial el comunicado a aquellas víctimas que, afirma ETA, "no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella" y que sufrieron, añade "las conscuencias de errores o decisiones erróneas". "Sabemos que nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna".

"Nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado. Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás. Eso es lo que quiere expresar ETA".

Apuesta por la reconciliación

También alude la banda al papel de "las fuerzas del Estado y autonomistas" en el conflicto, a quienes atribuye "acciones totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley".

La banda defiende su compromiso con la reconciliación, "una de las tareas a llevar a cabo en Euskal Herria" y apela a la necesidad de "cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder". En este sentido, apuesta por una "solución democrática al conflicto político".