La moción de censura, en directo

Llegó el día. Este jueves, comienza en el Congreso el debate de la moción de censura planteada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy a raíz de la sentencia del 'caso Gürtel', que condena al PP como partícipe a título lucrativo, un debate que se alargará hasta mañana, cuando está previsto que se celebre la votación.

Salvo sorpresas o dimisión de Rajoy, la votación ha de llevarse a cabo mañana. Todo indica que será a mediodía, una vez que todos los grupos hayan participado en el debate. No obstante, como ni Sánchez ni Rajoy tienen límite de tiempo, la sesión puede alargarse y la votación puede darse este viernes por la tarde.

Para ganarla, Sánchez necesita obtener el apoyo de 176 diputados. Por el momento, tiene asegurados los votos de los diputados de Podemos, EH Bildu, ERC y Nueva Canarias. Todo apunta a que el PDECat va a apoyar también la moción. La clave está pues en los diputados del PNV que reúne a su ejecutiva este jueves para decidir el sentido de su voto.

Mantenemos abierto un hilo para seguir las últimas noticias en directo, con las informaciones de Gemma Robles, Pilar Santos, Juan Ruiz Sierra, Iolanda Mármol, Ángeles Vázquez e Íñigo Urquía.

11:24



🏛️ @sanchezcastejon Este país cambió el pasado 8 de marzo. Terminó proyectando al mundo entero la imagen de una sociedad que no tolera la existencia de brechas de género; y también la de una sociedad igualmente beligerante contra la violencia de género. #LaMociónDelCambio pic.twitter.com/qKsnOaRCAQ — PSOE (@PSOE) 31 de mayo de 2018

11:22

El líder del PSOE también se compromete a impulsar la ley de igualdad salarial, y de igualdad de género en el ámbito laboral. También asume la voluntad de impulsar todas las medidas del pacto contra la violencia de género.



11:16

Primer guiño al PNV. Sánchez asegura que mantendrá los Presupuestos aprobados por el Gobierno del PP "desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad de nuestro país".

11:14

Sánchez se compromete a derogar los artículos más polémicos de la 'ley mordaza', los que restringen la libertad de reunión, de manifestación, de libertad de expresión o los que se refieren a la expulsión de extranjeros.



11:12

El candidato del PSOE esgrime que su grupo ha llegado a acuerdos, frente al bloqueo que ha planteado el PP en determinadas cuestiones.



11:10

Sánchez asegura que su gobierno será "paritario" "europeísta", que cumplirá y hará cumplir la Constitución, que hará del diálogo su forma de hacer política con todas las fuerzas políticas y todos los gobierno autonómicos, con una hoja de ruta clara que consensuarán con los grandes grupos de la Cámara. Y hasta que convoque elecciones, un Gobierno, añade, que garantice la estabilidad. "Un programa de estabilidad moderado, realista y moderno", subraya.



11:07

Sánchez reprocha al PP los insultos vertidos contra él y contra el PSOE después de presentar la moción de censura y que hayan planteado la cuestión como un "chantaje" entre estabilidad y democracia. "Lo que no puede ser es querer normalizar la corrupción, tirar para adelante como si no pasara nada".



11:03

"Han concurrido a las urnas con ventaja, financiándose irregularmente. Esto es un fraude a la propia democracia", afirma Sánchez.



11:00

El 'president' Quim Torra pide a Sánchez que explique su proyecto para resolver la crisis catalana y qué piensa hacer con los "presos políticos y exiliados"

Confiem que avui @sanchezcastejon faci un discurs dirigit a Europa i expliqui quin és el seu projecte per a Catalunya i per resoldre la crisi dels presos polítics i exiliats catalans. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 de mayo de 2018

10:56

"Su reacción a la sentencia de la Audiencia Nacional no es solo ajena al sentido común que usted tanto proclama, sino una afrenta al cargo que ocupa. Su respuesta no es digna", añade Sánchez, que insiste en que el PSOE se ha visto obligado a activar la moción de censura, "una respuesta constitucional".



10:54

Sánchez enumera ahora al presidente del Gobierno todos los cargos y militantes del PP que están siendo investigados, procesados o han sido ya condenados por casos de corrupción. "Es un lastre dañino no solo para el país, sino para su propio partido", asegura.



10:50

"Quien activa esta moción de censura es usted señor Rajoy. Pero esto puede acabar ahora mismo: ¿Está usted dispuesto a dimitir, señor Rajoy? Dimita y todo terminará", insta Sánchez al presidente.



10:47

"Esta moción nace de la evidencia que no existe otro camino para defender el prestigio de instituciones gravemente dañadas por la sentencia. En este momento tan grave, la mayor irresponsabilidad sería la de no presentar una moción de censura. No solo supondría eludir nuestra responsabilidad, sino porque nunca antes en nuestra democracia nunca antes una moción de censura había sido tan necesaria por higiene democrática", añade el socialista.

10:45

Sánchez inicia la defensa de su candidatura invocando la Constitución y la historia del PSOE. "El PSOE da una respuesta constitucional a la crisis institucional provocada por el presidente del Gobierno. Esta crisis es consecuencia de hechos gravísimos", afirma. "Imágenes y hechos que merecen una respuesta de los diputados de esta Cámara", añade dirigiéndose por primera vez a los grupos de la oposición.



10:41

Pedro Sánchez sube a la tribuna.



10:41

Rajoy concluye su intervención.

10:39

El presidente del Gobierno cita las declaraciones de dirigentes socialistas advirtiendo a Sánchez que no puede gobernar con el apoyo de los independentistas, entre ellos Ábalos.



10:36

Rajoy insiste en que Pedro Sánchez intenta acceder al poder a través de esta moción porque en las urnas no puede ganar y recuerda que las dos veces en las que concurrió el socialista obtuvo "el peor resultado de su historia". "¿Con qué apoyos va a gobernar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar con los Presupuestos?... Todo eso es irrelevante, lo importante es llegar", martillea el presidente.



10:33

"Ha sido incapaz de demostrar que lo que yo he dicho yo aquí sobre la sentencia sea falso. Toda la justificación de su moción está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y tiene un voto particular", continúa Rajoy.



10:30

Rajoy sube de nuevo a la tribuna de oradores del Congreso. El presidente censura la breve intervención del socialista y que no haya aportado nada al debate.



10:28

10:30

10:28

"No es de recibo que el Gobierno le esté pidiendo cuentas a la oposición con cosas que no tienen nada que ver con esta Cámara, si creen que extendiendo la mancha de la corrupción es bueno para España, están muy equivocados", concluye Ábalos

10:21

Rajoy concluye su réplica a Ábalos. Sube a la tribuna el secretario de organización del PSOE para realizar la contrarréplica.

10:27

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este jueves por la mañana que está "tranquilo" y, sin revelar cuál puede ser la posición del PNV ante moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, se ha limitado a asegurar que "todos los días son complicados y son interesantes". A su salida de la sede del PNV de Álava, en Vitoria, donde está reunido el EBB, la ejecutiva nacional jeltzale, para decidir el sentido de su voto sobre la moción de censura contra Rajoy, Urkullu ha afirmado que no le corresponde a él realizar declaraciones hoy. "No me corresponde a mí decir nada", ha añadido.

10:26

Ábalos replica a Rajoy que no es la persona adecuada para responderle a las preguntas que le ha realizado sobre corrupción. En todo caso, asegura que el PSOE no ha tenido ningún escándalo de la magnitud de 'Gürtel'. "No compare, no tiene nada que ver. Nosotros no hemos tenido nunca una sentencia similar en nuestro partido. Nosotros actuamos en contra, nos presentamos como acusación, no amparamos. El problema es que lo que han hecho ustedes ha ido contra las reglas del juego, añade, al tiempo que asegura que eso perjudica a la imagen de España.

10:22

"Es evidente que estamos en universos distintos. Ya sé que para ustedes no tenemos ninguna razón. El problema es que no nos aporta nada nuevo. Es la negación de la realidad, no querer asumir una realidad incómoda", arranca Ábalos.

10:17



10:16

"Esta moción no tiene otro motivo que los afanes del señor Sánchez", afirma ahora Rajoy, que considera que el secretario general del PSOE pretende llegar al poder de esta manera porque, a su juicio, sabe que no lo conseguirá en las urnas. "Nada en esta vida es gratis, tampoco las irresponsabilidades", sostiene. "Fue hablar el señor Sánchez de su eventual nuevo gobierno y se encendieron todas las alarmas", asegura sobre la caída de la bolsa el día en que se anunció la presentación de la moción de censura.

10:13

Rajoy ha mentido sobre la sentencia del 'caso Gürtel'. Ha obviado que no se podía juzgar al PP porque no no existía la responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas. Además, ha asegurado que no se achaca al PP la creación del sistema de corrupción, cuando sí que se menciona esto en el fallo. Además, no ha mencionado la caja b.

10:09

"Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino, mejor callarse", espeta el presidente a los socialistas.

10:09

"¿Señor Ábalos, tienen algún procesado en sus filas? ¿Le han abierto algún militante juicio oral? ¿Tienen algún condenado por corrupción en sus filas? ¿Tienen a algun partido en la cárcel por corrupción? ¿Cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción de censura a sí mismos? ¿Qué tiene que decirnos usted de la caja B del PSPV y el Bloc? ¿Tiene garantías para decirnos que se ha presentado a las elecciones sin financiación ilegal ninguna? ¿Está usted en condiciones de explicarnos por qué hay cuatro juzgados investigando al PSPV por corrupción? ¿Nos va a explicar las decisiones que adoptó en su día el Gobierno socialista de contratar a empresas que luego organizaron actos electorales del PSOE? ¿Puede explicar con qué autoridad moral hablan ustedes? ¿Son ustedes acaso Teresa de Calcuta? No haré comparaciones, pero no quiero que se engañe a los españoles. Corrupción hay en todas partes", lanza el presidente del Gobierno, tras encender el ventilador.

10:05

"Desde que los señores de Podemos presentaron el pasado mes de junio una moción de censura hasta hoy se han creado más de 1.500 empleos al día. ¿Ese es el daño que según usted está creando este Gobierno a España? ¿Es eso lo que el candidato del PSOE viene a demoler? Nadie se cree estos aspavientos de España negra con lo que ustedes intentan justificar lo injustificable", atiza ahora con fuerza Rajoy a los socialistas.

10:03

Rajoy considera que el Congreso le ha renovado la confianza recientemente, aprobando los Presupuestos. Y presume ante el PSOE de que los electores le han otorgado su confianza tres veces seguidas.

10:01

"En el PP ha habido corruptos, lo reconozco, pero no es un partido corrupto, aunque eso a ustedes les disguste. Y tal vez por esto los electores nos renuevan su confianz", asegura el presidente del Gobierno.

09:59

"La sentencia dice que que determinados militantes del PP mantenían ese sistema paralelo con los responsalbes de determinadas empresas y porque dice eso no condena penalmente al PP, sino como partícipe a título lucrativo por unos hechos que el partido ni siquiera conocía. Por eso no puede usted venir al Congreso a mentir. Si eso es la base de su moción, ya pueden ustedes retirarla", considera Rajoy.

09:57

Rajoy defiende que ninguno de los condenados por Gürtel están ni en el Gobierno ni tampoco en el PP, y que el PP no ha sido condenado penalmente. "Es por unos hechos ocurridos en dos municipios", insiste. "Esto es exactamente lo que dice la sentencia. ¿Esto lo han leído o se lo han saltado? Usted puede presentar mociones de censura pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados", añade Rajoy, aplaudido profusamente por su bancada.

09:55

"No existe una línea en los 1.600 folios de la sentencia en que haya una condena al Gobierno o al PP. Y este hecho fundamental y decisivo es el que ustedes no solo ignoran sino que pretenden ocultar con declaraciones", continúa Rajoy.

09:53

"Ni tienen razón ni nos convencen", empieza el presidente del Gobierno. Rajoy considera que el PSOE ha llevado a cabo un "asalto con nocturnidad". "Viven en la burbuja que forman sus propias opiniones inquietas. Tenían tanta prisa que se lo ocultaron a la dirección de su partido. Menos mal que tenían las firmas de los 84 diputados. Me pregunto si sabían ellos qué era lo que estaban firmando", afirma.

09:50

Ábalos termina su intervención y recibe la felicitación de Pedro Sánchez. Todos los diputados del PSOE le aplauden. Ahora toma la palabra Mariano Rajoy.

09:48

"Queremos una patria grande, no un país para llevarlo en el bolsillo. La política es defender una democracia en la que todos puedan ser presentados y representados. Todo esto que nosotros defendemos lo han minado ustedes, señores del PP, durante estos años de corrupción", añade Ábalos antes de concluir dando las gracias a los compañeros del PSOE que han denunciado los casos de corrupción.

09:42

"La moción de censura es un acto de necesidad", mantiene Ábalos.

09:41

09:37

"Nos están diciendo a todos que les regalemos la impunidad. Si ahora esta cámara no reacciona, ¿qué haremos cuando lleguen las nuevas piezas de Gürtel?", pregunta Ábalos, dirigiéndose de nuevo al resto de grupos de la oposición.

09:34

"Se ha calificado a nuestro candidato de un Judas de la política y de enemigo del Estado de derecho. Nos hemos comprometido con el Gobierno con una lealtad de la que no nos arrepentimos, pero no nos entregamos", sostiene ahora Ábalos. El secretario de organización socialista niega que el PSOE intente acceder al poder de cualquier manera, como le ha acusado el Gobierno y el PP. "Eso no es verdad, queremos llegar al poder a través de una vía que está en el ordenamiento jurídico", recalca. "Lo que ocurre es que a ustedes solo les importa su supervivencia, no las instituciones. Cuando no disponen del poder, todo vale, se llevan la pelota y nos dejan sin balón ni portería. Se resume todo en una frase que no le gusta a Montoro: 'que caiga España que nosotros ya la levantaremos'".

09:30

09:27

Ábalos censura que el PP haya ganado elecciones gracias a la financiación ilegal que ha probado. Ahora se dirige al resto de fuerzas políticas: "¿El resto va a compartir la impunidad? ¿Va a compartir la no asunción de responsabilidades?". Considera que estas actitudes han contribuido a acrecentar la desafección política.



09:25

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, antes de sentarse en un escaño ha pedido al PNV que reflexione "con la seriedad y grandeza que requiere el momento" antes de exhibir cuál será su voto a la moción de censura el Ejecutivo que defienden los socialistas.



09:24

"Lo que hoy debatimos es algo tan simple como nuestra democracia, la vigencia de nuestra democracia. Los representantes socialistas en las distintas instituciones, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado, llevamos años preguntando, pidiendo responsabilidades ante una trama que ahora la justicia condena. La diferencia es que ahora tenemos una sentencia. Han tenido muchos años para explicar a los ciudadanos qué estaba pasando. Pero en todos estos años nunca han hecho nada; al contrario, han mirado para otro lado y han culpado a los socialistas, para variar", continúa Ábalos.



09:21

"La sentencia también supone un enorme deterioro de la imagen y proyección de nuestra reputación", añade Ábalos, que asegura que tras el fallo de la 'Gürtel' el PSOE esperó todo el día la dimisión de Rajoy. "No queríamos esto (la moción de censura). Esperábamos una reacción de ustedes, pero no llegó ninguno. La reacción fue la de siempre, nada, menoscabar a los jueces", relata.

09:17

Ábalos se enfada ante las risas de los diputados del PP: "Es que a ustedes les mueve la risa, si no fuera así no estaríamos así. El ministro de Justicia no se puede reír de una sentencia de la Audiencia Nacional. No es de recibo, qué pensarán los jueces de este país", afirma.

09:16

09:15

Ábalos asegura que si el PP hubiera sido juzgado con el nuevo Código Penal hubiera sido condenado también penalmente. "Mientras España se sumía en la crisis, otros se enriquecían", añade.



09:13

Ciudadanos ganaría hoy las elecciones con el 28,6% de los votos, mientras que el PP apenas sumaría el 19,6% y caería hasta convertirse en la cuarta fuerza, según una encuesta de El Confidencial, que mantiene al PSOE (20,6 %) en segunda posición y sitúa a Unidos Podemos (19,7 %) en la tercera. Son los resultados de la segunda oleada del PanelConfidencial elaborado por IMOP Insights para este periódico, que pregunta periódicamente a los ciudadanos sobre cuestiones de actualidad.



09:13

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sabe muy bien lo que tiene que hacer" y se ha mostrado "seguro de que va a dar la cara, como la ha dado en todo momento".



09:12

En declaraciones a RAC-1, el diputado del PDECat Carles Campuzano sostiene que el PP le ha llamado prometiéndole que si votan 'no' las relaciones con el Gobierno cambiarán. "Alucinante", subraya.



09:10

"Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel ya no hay suposiciones, sino certezas. La certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel", empieza Ábalos, que lee la sentencia dictada por el tribunal. "Una sentencia que certifica la ausencia de credibilidad del señor Mariano Rajoy en su declaración en el juicio", añade.



09:09

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, abre la sesión. El diputado José Luis Ábalos se sube a la tribuna para presentar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy.



09:06

El presidente del Congreso, Mariano Rajoy, llega al Congreso. Los diputados populares también le reciben hoy con un sonoro aplauso.



09:06

Pablo Iglesias: "Cuando uno habla con todos los líderes políticos se hace una composición de lugar y creo que va a salir".



09:05

Pedro Sánchez ha entrado hace unos minutos en el hemiciclo. La bancada socialista le ha recibido con un aplauso.



09:04

"No puedo ser optimista ante un día terrible para España. El bipartidismo nos sitúa otra vez a los pies de los caballos del independentismo y separatismo", afirma Albert Rivera, líder de Ciudadanos, a su llegada al Congreso.



09:03

Javier Maroto, del PP: "Hay preocupación en España. ¿Qué ha dado ya Sánchez al partido de Rufián o de Otegi para que le apoyen? Si alguien cree que esos votos son casuales no conoce a Sánchez".



09:02

La diputada del PP Celia Vilalobos considera que Rajoy "no se merece" una moción de censura.

09:01

"Rajoy no va a dimitir ni hoy ni mañana", sostiene la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.



08:58

Alicia Sánchez-Camacho, secretaria primera del Congreso de los Diputados, ante la pregunta de si Rajoy va a dimitir, asegura: "En absoluto, jamás se ha planteado ninguna dimisión, nunca ha estado sobre la mesa".



08:51

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, también se ha desplazado hasta Madrid para seguir el debate. "Escucharemos al candidato y tomaremos una decisión", ha manifestado a su llegada a la Cámara baja. A la pregunta de si ha hablado con el PNV, responde que han mantenido contactos "con todos los partidos".



08:48

"Sánchez, lo que tiene que hacer, es ganar elecciones y no crear inestabilidad", afirma la diputada en el Parlament y vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy, que asiste hoy al debate del Congreso.



08:46

El líder de Compromís en la Cámara baja, Joan Baldoví, se muestra confiado en que la moción de censura puede prosperar. "El PP pasará a la historia", sostiene a los periodistas apostados a las puertas del Congreso.



08:44

José Luis Ábalos ya ha llegado al Congreso: "Si no sale esta moción, la calidad democrática se debilita. Venimos con esperanza y el deber cumplido, confiamos mucho en este país". El secretario de organización del PSOE será el encargado de presentar la moción de censura.



08:38

Buenos días. En menos de media hora arranca en el Congreso de los Diputados el debate de la moción de censura presentada por Sánchez contra Mariano Rajoy. Queda por conocer el decisivo voto del PNV, pero los jetzales no lo anunciarán hasta haber escuchado el discurso del líder socialista.