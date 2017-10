"Rajoy dimisión"

La represión policial en los colegios electorales para bloquear el referéndum, las imágenes que está dando el Estado al mundo, la actitud del Gobierno central ante el conflicto catalán han desencadenado una ola de indignación no solo entre la gente de a pie. Diversos dirigentes políticos han reclamado desde primera hora de este domingo la dimisión de Mariano Rajoy.

Una de las primeras en posicionarse ha sido Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y secretaria de cohesión social e integración del PSOE. "Las cargas indiscriminadas de los cuerpos de seguridad contra las personas no son admisibles. #AsíNo #Rajoydimisión", ha subrayado a través de Twitter. Su opinión y la de otros cargos socialistas en la misma línea ponen en un brete al secretario general del partido, Pedro Sánchez, que hasta ahora había avalado la línea de actuación de la Moncloa para impedir la consulta soberanista.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado lo que en su caso sí lleva diciéndolo tiempo ha. "Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad, Barcelona ciutat de pau, no té por", ha tuiteado. "La estrategia del miedo de Rajoy ha fracasado. Un solo pueblo movilizado pacíficamente. Hoy vamos a defender la democracia #RajoyDimisión", le ha secundado su compañero de los 'comuns' Xavier Domènech.

Si Podemos ya trató de echar al presidente del Ejecutivo central con una fallida moción de censura, su intención de repetirla cobra ahora más bríos si cabe. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, no solo ha retuiteado el comentario de Domènech, sino que ha agregado otros mensajes en su perfil con los que no se ha andado con medias tintas. "Porrazos, empujones, ancianas arrastradas. Lo que está haciendo el PP a nuestra democracia me repugna. Corruptos, hipócritas, inútiles" ha sido uno. "Una tensión sin precedentes, familias durmiendo en colegios, antidisturbios, vuelta del cara al sol ¿No es más sensato pactar un referéndum?", ha reprochado en otro.

Otros políticos de izquierdas también se han sumado a la indignación, que en las redes sociales se ha visibilizado a través de la etiqueta #RajoyDimisión. Este 'hashtag' se ha convertido en 'trending topic' antes del mediodía, con mensajes también de partidos como Izquierda Unida, Podem Catalunya y fuerzas y representantes políticos del resto de España.