Rivera pide a Rajoy que dimita y le ofrece pactar elecciones a medio plazo

Pocos minutos después de que la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, haya dado una rueda de prensa para asegurar que Mariano Rajoy no va a dimitir porque esta decisión no garantiza que el PP siga en el Gobierno, por lo que pidió a quienes estén extendiendo “ese rumor que dejen de hacerlo”, Albert Rivera subió a la tribuna del Congreso para pedir al aún presidente del Gobierno precisamente que dimita, gestó del que abjuró el PP durante todo el día. El líder de Ciudadanos señaló que si Rajoy da un paso atrás 'in extremis', Ciudadanos ofrece al partido conservador “una salida pactada” que conlleve a la convocatoria de unas elecciones a “medio plazo”.

“Tiene una última oportunidad, presente su dimisión y permita una salida ordenada de la legislatura”, reclamó Rivera al presidente. También a Pedro Sánchez le pidió que “rectifique”, retire la moción de censura y ponga fecha a unos comicios. El jefe de filas de Ciudadanos argumentó una y otra vez que ante la crisis provocada por la sentencia de la ‘trama Gürtel’ no hay otra salida que “dar la confianza al pueblo español”, pero sin mencionar que, al menos demoscópicamente, a su partido le conviene llamar a las urnas, uno de los motivos por los que el PNV ha anunciado su apoyo a Sánchez, para alejar la posibilidad de que los enemigos del ‘cuponazo’ vasco lleguen a la Moncloa, como pronostican la mayoría de las encuestas.