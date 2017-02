Sentencia benigna para Urdangarin y Cristina

No creo que aquí nadie se este riendo ni bebiendo vino, todo lo contrario diría yo. Uno debería leer mas libros y ver menos películas, claro que la revolución francesa derivo en algo horrible como es la época del terror con Robespierre. Pero es recordado como el comienzo de la Edad Contemporanea y comienzo del fin del feudalismo, el absolutismo y el antiguo régimen, apareciendo términos como soberanía popular (entre otros). Mientras la gente en Paris moria del hambre los reyes y nobles vivian a todo tren en Versalles. Por otro lado también vi una película el otro dia en la que un señor feudal escupe a un siervo de la gleba mientras este le besa la mano y de rodillas le da las gracias por no haberle matado y si haber quemado y matado a otros pobres ese día, mientras el noble se ríe y bebe vino, me da pena pensar en esa miseria mas abyecta intelectual y moral , que existía entonces y no se porque ciertos comentarios me recuerdan a esa película y saber que una parte de Aragón es así me produce una lamentable tristeza