Hamilton pisotea el sueño de Ferrari en su propia casa

Era la carrera para un doblete de Ferrari, para acabar con ocho años de sequía de triunfos en casa. Los dos coches rojos partían primero y segundo, pero Lewis Hamilton extrajo la mejor versión de su enorme talento para acabar con el sueño de la Scuderia. El chico de Tewin se deshizo de Sebastian Vettel en la primera vuelta, y sentenció a Kimi Raikkonen a cinco del final. El piloto de Mercedes ofreció un exhibición de pilotaje al mismo tiempo que Vettel alargó su leyenda negra de fallos cuando la presión le acogota. El alemán se quedó último en su intento de resistencia al adelantamiento de Hamilton en el primer giro, pero pudo remontar hasta la cuarta plaza para minimizar daños en un mundial en el que pasa de 17 a 32 puntos de desventaja frente a su gran rival.

Las dudas sobre el rendimiento de Vettel bajo presión solo hicieron que aumentar cuando el alemán se tocó con Lewis Hamilton al llegar a la variante de Ascari en la primera vuelta. El piloto de Mercedes se emparejó con el Ferrari en la frenada de la chicane, lo intentó por fuera y Vettel no encontró sitio, pero no cedió. Vettel dañó su alerón delantero y se vio en dirección contraria esperando a ver pasar todo el pelotón. El coche de seguridad hizo su entrada para limpiar los restos del toque y dio oxígeno a Vettel que pudo entrar a cambiar el alerón sin casi perder tiempo para regresar último sin perder contacto.

Un gran Raikkonen

Hamilton atacó a Raikkonen en la reanudación y llego a adelantarle, pero el finlandés, en su mejor versión, recupero el liderato, mientras Vettel iniciaba la remontada desde atrás. El alemán enfurecido se deshizo de Vandoorme y Hulkenberg, le costó tres vueltas pasar a Danlel Ricciardo, y una vuelta después a Charles Leclerc. El siguiente coche iba a ser el de Alonso, pero no hubo tiempo para ningún duelo, porque el asturiano abandonó a la vuelta diez. Es el mismo problema, dijo por radio al enfilar los boxes. Es el cuarto abandono de la temporada, y por segunda carrera consecutiva, en Bélgica por accidente, y en Italia por avería.

Vettel ya era undécimo en el giro número 15 tras rebasar a Sergei Sirotkin, a 25 segundos del líder Raikkonen. El alemán sobrepasó a Checo Pérez en el giro 17 para situarse octavo. Tres giros después rebasó a Sainz, mientras esperaba que sucediera algo en la cabeza de carrera que pudiera paliar si fifia. No era tampoco la guerra del español que atrapó un gran noveno puesto en un circuito en que Renault no tenía pensado puntuar.

Demostración de Hamilton

Kimi se detuvo en la vuelta 21 para evitar el undercut de Mercedes después de que los mecánicos de la flechas de plata amagaran en el box para un cambio de Hamilton. Fue una pantomima para hacer entrar al Ferrari antes. Hamilton comenzó entonces a volar y tras dos vueltas había recuperado el segundo que necesitaba para entrar y salir por delante. Pero Mercedes eligió mantenerlo en pista más vueltas de forma errónea? Puede esperan un coche de seguridad o que algunas gotas se concretaran en más lluvia, Nada de eso ocurrió, y Hamilton hizo su parada para regresar por detrás. Así que lo que único que pudieron hacer en Mercedes fue mantener en pista a Bottas sin hacer su parada para intentar taponar a Raikkonen. Y no fue poco.

Bottas hizo su trabajo de tapón hasta 15 vueltas de final, cuando Kimi Raikkonen había sobrecalentando sus neumáticos traseros hasta hacerle dos ampollas que hicieron sonreír a Hamilton que refrigeró su coche durante cinco vueltas y comenzó a cocinar el ataque. Fue en la vuelta 45, a ocho del final. El inglés completó otro adelantamiento al límite, en la primera chicane al modo Hamilton, por fuera y Raikkonen se defendió con tanta garra como limpieza. Lo intenté, pero me quedé sin neumáticos traseros, reveló Raikkonen.

Eres el hombre, eres el hombre, no podrás salir del parking, le dijo Bono, su ingeniero recordando que el día antes permaneció casi una hora firmando autógrafos cuando ya eran más de las diez de la noche. Nunca nos hemos rendido. El equipo y Valteri han hecho una gran trabajo, y me he sacudido la negatividad buscando la inspiración en las banderas británicas que veía en la grada, reflexionó Hamilton, sabedor de lo que le esperaba en el podio frente a miles de tifosi a los que arrebató una victoria que parecí cercana.