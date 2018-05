'Almaia' actuará en segunda posición en la final de Eurovisión

Será poco después de las 9 de la noche, Amaia Romero y Alfred García, más conocidos como 'Almaia', actuarán en la final de Eurovisión de este sábado, 12 de mayo, en segunda posición. El orden de actuación se sorteó el jueves tras la segunda semifinal del festival, de la que salieron los 10 países que restaban para conseguir una plaza en la final.

We have the running order for the #ESC2018 Grand Final! Check it out and let us know what you think: https://t.co/RDei3NauXp #AllAboard