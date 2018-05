'Almaia': "Si ganamos Eurovisión, nos haremos un 'piercing' en el pezón"

El sábado, 12 de mayo, es el gran día. Alfred y Amaia lucharán en Lisboa por conquistar el que sería el tercer triunfo de España en Eurovisión, tras 49 años de sequía.

¿Qué tal los nervios?

Amaia: No estamos muy nerviosos. Estamos con energía y un poco impacientes por actuar. Y con incertidumbre por lo que va a pasar.

Alfred: La verdad es que es más fácil de lo que parece. El festival es un espectáculo donde muchos ponen a prueba cuánto pueden poner sobre la mesa a nivel artístico, pero nosotros venimos a cantar una cancioncilla.

Se critica precisamente que a veces hay más espectáculo televisivo que arte.

Alfred: Esto se llama Festival de la Canción. ¿Quizás tendría que cambiar su descripción, no? Llamarse Festival del Espectáculo... ¡No lo critico! Está súperbien que haya festivales que muestren todo lo que se puede hacer!

Amaia: ¡Yo flipo! ¡A mí me gusta! Es algo distinto y no se puede decir si es mejor o peor. Eso es muy subjetivo. Te puede gustar más o menos.

Alfred: A mí me encantan Prince y Michael Jackson. Son de mis artistas favoritos. No hay que estar de un lado o de otro. ¿En un festival, por qué no podían estar juntos Prince y Jeff Buckley? ¡Son dos propuestas diferentes; uno con la guitarra y un solo foco y el otro, con 4.000 luces, fuegos artificiales y pantallas gigantes!

Parece que los fans os dejan un poco más tranquilos, tras la polémica creada por el regalo de Sant Jordi, 'España de mierda'.

Amaia: Estamos muy a gusto. Me estoy sintiendo muy bien. En general nos tratan súperbien. Yo, Twitter solo lo leo cuando hacemos alguna actuación, pero día a día no leo lo que están diciéndome. Pero, hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que te critique. Es imposible que no la haya!

Alfred: Yo lo primero que hice fue contratar a gente para que controlara los comentarios raros que me dirijen en Twitter.

Amaia: Es algo que pasa siempre. Hagas lo que hagas te criticarán. ¡A mí me hace gracia, hasta me gusta!

¿Cómo cuidan la voz estos días?

Alfred: ¡Rezando! (risas)

¿Cuáles son sus favoritas del Festival?

Alfred: ¡Mikolas Josef, el checo, tiene un temazo que flipas! Comercial, que suena a Jason Derulo... ¡Está muy bien!

Amaia: Portugal también nos gusta mucho. ¡Y en directo gana un montón!

¿Qué pasará en la final?

Amaia: Esperemos que hagamos una buena actuación. ¡Yo creo que lo vamos a hacer! O pasa cualquier cosa... ¡Igual me caigo! (risas)

Alfred: ¡Yo tengo miedo de que se dispare la pirotecnia! Es que, a veces, cuando estamos en el escenario, pasamos por encima de la instalación y piensas... ¡Como se dispare esto!...

¿No están un poco cansados de la misma canción desde hace tres meses?

Alfred: Ambos estamos trabajando en nuestras cosas. No por Eurovisión dejamos de trabajar en lo otro.

Amaia: Es como una meta. Ver un final, verlo cada vez más cerca te anima; analizar el recorrido que has hecho hasta que llegue ese momento. ¡Estás más motivada porque se va a ver todo el trabajo de este tiempo!

Alfred: ¡Aunque es duro! Yo, durante todo este proceso desde que salí de 'Operación Triunfo', he tenido que hacer una maqueta, diseñar una gira; pensar en conciertos, prensa, teloneros, mi disco, Eurovisión, la gira de 'Operación Triunfo'... Hacer todo eso es como... ¡Guau! ¡Podría haber ido paso a paso, pero no! Ha venido todo de golpe. Supongo que tendrá su recompensa y es un aprendizaje.

¿Han prometido hacer algo especial si ganan?

Amaia: Hemos dicho bastantes cosas. ¡Nos hacemos un 'piercing' en un pezón!

¿Y qué harán el día después?

Amaia: No sé... ¿Qué tenemos el domingo, Alfred?

Alfred: ¡El domingo podré levantarme a la una de la tarde! (risas) Yo, si estoy en Barcelona, por la noche igual voy a ver a Leiva, que actúa con Benjamín Prado.