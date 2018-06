C. Tangana la lía en el Primavera: "El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas"

El músico de trap Antón Álvarez Alfaro, conocido como C. Tangana, ha hecho arder internet con las declaraciones contra la monarquía y contra el Rey que realizó el pasado viernes en el Primavera Sound, en una rueda de prensa en la que estaba acompañado de otros dos exponentes de la música urbana española, Yung Beef y Bad Gyal. Preguntado por la polémica condena al rapero Valtònyc, C. Tangana se soltó el pelo y lanzó toda la caballería contra el Rey, la monarquía y la democracia representativa

"El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones, la que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí", afirmó C. Tangana, que califó de "robo" a la monarquía y de "robo y terrorismo" a la democracia representativa.

En su discurso también tuvo tiempo de acordarse, y bien, de los políticos. "El PP acaba de ser condenado porque son unos putos corruptos. Que hablen con esa peña [...] Al final, Valtonyc no es ningún lumbreras. Es un chaval que no tiene puta idea, no es un presidente del Gobierno que ha estado robando a la peña. Es un chaval que está haciendo música y subiéndola a internet", concluyó el músico de trap.

Lógicamente, las redes sociales han convertido las declaraciones de C. Tangana en viral, con todo tipo de comentarios:

La rueda de prensa entre C. Tangana, Yung Beef y Bad Gyal es el Foucault contra Chomsky del s.XXI. — pølak von goethe (@thetruenovalis) 2 de junio de 2018

El Trap ha resumit en 24 segons el que el Pop i el Rock espanyol no han aconseguit en 24 anys. Contundent @c_tangana https://t.co/0SnEw9wkdS — Marc Ustrell (@marcustrell) 2 de junio de 2018

Este es el vídeo completo de la rueda de prensa. Las polémicas declaraciones de C. Tangana se producen a partir del minuto 32: