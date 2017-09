El rapero B.o.B inicia una colecta para demostrar que la Tierra es plana

Desde julio del 2016 el rapero B.o.B. es miembro destacado de una extraña comunidad negacionista científica que, bajo el nombre de The Flat Earth Society, asegura abanderar una "alternativa" y "nueva" forma de ver el mundo. Bueno, nueva, nueva, tampoco, pues defiende el movimiento nacido en el 2004 que la Tierra es plana (algo que defendían en la Alta Edad Media). "Las agencias espaciales del mundo [las que nos han mostrado las fotos de la forma esférica del planeta] están involucradas en una consiparción internacional para engañar al público en pos de vastas ganancias", asegura James McIntyre, representante de la misma delirante asociación 'terraplanista'.

Acusados de "fe ciega", "ignorancia" y hasta "antiintelectualismo" los terraplanistas como el músico B.o.B. están convencidos de que que la Tierra "es horizontalmente infinita y tiene al menos 9.000 kilómetros de profundidad". También defienden que "el polo Norte están en el centro y la Antártida en el borde de toda la circunferencia. La circunnavegación es viajar en un círculo muy ancho por la superficie de la Tierra", asegura McIntyre.

El grupúsculo, que no son pocos en las redes desde hace un tiempo, obvia no solo las pruebas de la NASA, sino la astronomía helenística del siglo III a.C., a Copérnico y Galileo -que desde el XVI y el XVII, refutaron con evidencias que realmente la Tierra es una esfera achatada- o a Juan Sebastián Elcano y su expedición de circunnavegación del mundo (1519-1523).

El rapero estadounidense, de 28 años, está tan convencido de la cruzada que no se corta en defender sus teorías en las redes (en Twitter cuenta con 2,3 millones de fans; casi 700.000 en Instagram y cerca de 9 millones en Facebook):

Mandar su propio satélite

Además, ahora, acaba de lanzar una campaña de 'crowdfunding' para demostrar que la Tierra es plana. O, más bien, para poder lanzar satélites al espacio y así poder ver, con sus propias herramientas, si es en realidad circular.

En la web GoFundMe B.o.B explica que quiere mandar "uno o muchos satélites en órbita lo más lejos posible en el espacio para encontrar la curva". El objetivo es alcanzar el millón de dólares. De momento, tras seis días de cepillo, 127 personas han puesto algo más que 3.100 dólares.

Alrededor de un año atrás, B.o.B compartió la foto de un paisaje con dos ciudades a 30 kilómetros de distancia y se preguntaba "dónde estaba la curva" de la Tierra esférica si en el horizonte se podía vislumbrar claramente todo el paisaje con un aspecto plano.

The cities in the background are approx. 16miles apart... where is the curve ? please explain this pic.twitter.com/YCJVBdOWX7