Ruby Rose, la nueva Batwoman

La actriz, 'dj', modelo y presentadora Ruby Rose, que ha encarnado a la presa Stella Carlin en la exitosa ficción carcelaria de Netflix 'Orange is the new black', dará vida a Batwoman en la nueva serie del 'Arrowverso' de la cadena estadounidense The CW, que se estrenará entre el 2019 y el 2020, según informa el propio canal de televisión.

Rose interpretará por primera vez a Kate Kane, la diestra luchadora callejera que se disfraza para transformarse en la justiciera de DC Comics, en el tradicional 'crossover' anual de los superhéroes de 'Arrow', 'The Flash' y 'Supergirl'.

"El sueño de mi infancia"

La actriz australiana ('Megalodón', 'Dando la nota 3' y 'John Wick: Pacto de sangre') ha confesado en Instagram que se siente "emocionada" y "honrada" por la oportunidad que le ha concedido The CW: "Es el sueño de mi infancia. Esto es algo que habría matado para verlo en televisión cuando era una jóven componente de la comunidad LGTBI". "Gracias a todos. Gracias, Dios", ha añadido.

Batwoman entró al universo de DC Comics en 1956, representada como una mujer, llamada Kathy Kane, que estaba enamorada de Batman. En el 2006, su sobrina, Kate Kane, se convirtió en la 'batjusticiera'. Lesbiana y de origen judío, mantuvo una relación con la policía de Gotham Renee Montoya. DC Comics argumentó, entonces, que la cultura debía reivindicar la diversidad sexual. En la nueva serie de The CW, la Batwoman de Ruby Rose, que seguirá siendo homosexual, intentará luchar contra sus demonios internos, antes de convertirse en una superheroína.

Greg Berlanti, diseñador del 'Arrowverso', y Caroline Dries, productora ejecutiva de 'Crónicas vampíricas', serán los guionistas de la serie de Batwoman