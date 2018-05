La vaca Patricia, la protagonista de la polémica más surrealista de 'Master Chef'

El programa de cocina ‘Master Chef’ ofreció anoche uno de los momentos más surrealistas de su ya larga trayectoria en Televisión Española. Los responsables del programa conducido por Eva González invitaron al cantante Pablo Alborán, en plena presentación de su nuevo disco, 'Prometo'; pero la verdadera estrella fue Patricia, una vaca.

Para la primera prueba, con esa vaca en el plató, se explicaron los diferentes cortes de carne que se sacan de estos animales. Despidieron a Patricia y, unos pocos minutos después, aparecieron ante las cámaras trozos de carne como los que se habían descrito. Muchos tuiteros, no solo animalistas, criticaron este espectáculo. “Se me revolvieron las tripas. Asqueroso”, tuiteaba un espectador. “Todos los niños de 8 años y menores llorando por la vaca”, añadía otro.

Muchos tuiteros han criticado la hipocresía de esos espectadores que comen carne y se escandalizan en las redes por este momento televisivo considerado "de mal gusto" por algunos. Los niños, explica otra tuitera, "deben saber lo que es la carne". "Mi hijo tiene 5 años y sabe perfectamente lo que come, nunca le he engañado", añade.

Mi hijo tiene 5 años y sabe perfectamente lo que come, nunca le he engañado. No quiero que un día se sorprenda al saber lo que es la carne. Y ha visto desplumar pollos desde pequeño y no tiene ningún trauma. Ama a los animales y siempre le hemos inculcado q merecen respeto y amor