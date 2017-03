Assange alerta de que la CIA no controla sus ciberarmas y pueden caer en manos de 'hackers'

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha alertado este jueves en una rueda de prensa a través de internet de que la CIA "ha perdido el control de todo su arsenal de armas cibernéticas", que podrían estar en el mercado a negro a disposición de 'hackers'de todo el mundo. Assange, criticado por el portavoz de Donald Trump poco después de realizar sus declaraciones, ha asegurado también que la CIA sabía desde hacía al menos dos meses que había perdido el control de ese material, pero "no advirtió a los ciudadanos" de que pueden ser espiados con él.

Tras revelar el martes un supuesto programa que permite a los servicios secretos estadounidenses penetrar en ordenadores, teléfonos y televisiones inteligentes, Assange ha calificado de "devastador acto de incompetencia" el hecho de que ese 'software' se haya distribuido. El responsable del portal de filtraciones ha asegurado que su web cuenta con detalles técnicos de esos programas que no hará públicos por el momento, pero que sí compartirá con compañías electrónicas como Apple y Google para que puedan desarrollar medidas contra esos "virus y troyanos".

EL MAYOR ARSENAL DEL MUNDO

El activista australiano, refugiado desde el 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, ha relatado cómo el software "fue pasando de mano en mano por diferentes miembros de la inteligencia estadounidense, sin autorización y sin control" a pesar de ser "el mayor arsenal de virus y troyanos del mundo". Assange ha asegurado que estas armas cibernéticas de la CIA "pueden servir para atacar la mayoría de los sistemas que utilizan periodistas, gente de los gobiernos y ciudadanos corrientes".

"¿Por qué la CIA no ha reaccionado más rápido para actuar en conjunto con Apple, Microsoft y otros, de forma que pudiéramos habernos protegido de sus propios sistemas de armas cibernéticas?", se ha preguntado el activista australiano. "La CIA no los protegió, los perdió, y luego trató de ocultarlo", ha lamentado durante el encuentro 'on line' con los periodistas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, "cree que los sistemas de la CIA están obsoletos y deben ser actualizados", afirmó durante su conferencia de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. El portavoz también ha añadido que el fundador de Wikileaks "ha socavado la seguridad nacional" de Estados Unidos al revelar esta información.

'YEAR ZERO'

Wikileaks divulgó el martes la primera entrega de una serie que ha bautizado como 'Vault 7' y que califica como "la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia". 'Year Zero', esta primera entrega, introduce en la magnitud y alcance del programa de 'hackeo' de la CIA, las decisiones tomadas por la agencia y la variedad del arsenal de armamento informático con el que ha espiado a miles de personas.

'Year Zero' abarca el periodo del 2013 al 2016 y aporta datos contenidos en los documentos filtrados que revelan que la CIA cuenta con programas capaces de infiltrarse en los iPhone de Apple, los teléfonos Android de Google y los ordenadores con el sistema operativo Windows, de Microsoft, así como en los televisores Samsung inteligentes, entre otros dispositivos.

El portal sostiene, a partir de las filtraciones, que la CIA ha aumentado sus capacidades en la lucha cibernética hasta rivalizar con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. Según Wikileaks, frente al elevado coste de llevar a cabo desarrollos nucleares, EEUU lleva unos años optando por dedicar presupuesto al desarrollo de armas informáticas para poder llevar a cabo la guerra del futuro, la ciberguerra.