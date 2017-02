La Iglesia argentina rompe con los Boy Scouts por avalar el matrimonio gay

La Iglesia católica argentina es el teatro de operaciones de una guerra que el diario 'Perfil' ha calificado de insólita. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, histórico capellán de los Boys Scouts, ha decidido romper relaciones con esta institución juvenil fuertemente arraigada en las familias católicas.

Las posiciones del escultismo argentino tendientes a aceptar el matrimonio gay y el aborto han resultado del todo intolerables para el cardenal Poli. “Como les advertí al consejo de la asociación hace unos meses (…), que no tiren de la soga porque está a punto de romperse, ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás”, le informó el cardenal al arzobispo de La Plata y uno de los referentes más conservadores de la Iglesia, Héctor Aguer. El gesto de los scouts ha sido considerado cismático y Aguer no se ha demorado en responder creando su propia Asociación Diocesana de Scouts Católicos (ADISCA).

El escultismo surge en el siglo XX en Inglaterra por iniciativa del coronel Baden-Powell con fines en los que se mezclan la prevención y la pedagogía. Los chicos no debían seguir el camino del delito o la perdición. El uso del uniforme y pañuelo serían símbolos de su encauzamiento. La Asociación Boy Scout Argentinos se creó de inmediato, en 1912. En 1937, se suma la Unión Scouts Católicos Argentinos (USCA). Ambas se fusionaron en 1996. El 96% de sus miembros -unas 75.000 personas en la actualidad- profesan la fe cristiana.

En virtud de su crecimiento, la Iglesia creó una Comisión Pastoral Scout Católica para asistirlos. Los cambios culturales no tardaron en afectarla. El cardenal Poli empezó a ver con escozor esos efectos. “La asociación se mostró muy proclive a asimilar proyectos educativos del Estado (educación sexual, por ejemplo)”. Y no solo eso:el “avance de la ideología de género” hizo mella en los dirigentes de los Scouts.

PUNTO MÁXIMO DE APOSTASÍA

Para Poli, el punto máximo de apostasía llegó cuando durante la última Asamblea Nacional, se votó modificar la definición de familia. En vez de “formada por varón y mujer” se incluyó “formada por personas”. El cardenal puso el grito en el cielo. “Para sustentar el cambio aparecieron claramente los principios y postulados de la ideología de género, hasta el mismo derecho al aborto”.

Al justificar las razones por las cuales ha echado a los scouts, Poli ha sido enfático: ya no son lo que eran. Y ha recordado al arzobispo Aguer, portavoz de la fobia a los homosexuales, que muchos años antes de soñar con ser cardenal era un scout de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud, “cuyo fundador y alma mater era el padre Julio Meinvielle”, uno de los fundadores del nacionalismo católico argentino.

“Con algunos obispos, sacerdotes y laicos, con la presencia de pastores y dirigentes evangélicos, estamos armando una estrategia para desvincularnos, al mismo tiempo que imaginamos una nueva unidad cristiana agrupados en una Federación”, ha dicho Poli.