Una mujer desafía a un clérigo iraní que le exigía que se cubriese más la cabeza

Darya Safai, activista iraní para los derechos de las mujeres y fundadora del movimiento "Let Iranian Women Enter Their Stadium!" (Dejad que las mujeres iraníes entren en sus estadios!) ha publicado en Twitter un vídeo en el que una mujer se enfrenta a un clérigo que le ordenó de arreglarse el hijab. "Una mujer iraní se enfrenta a un clérigo que amenaza con que la arresten por no haberse puesto su hijab correctamente, y acaba con quitarselo. Las valientes mujeres iraníes están hartas de la discriminación, de la opresión y de la humillación. Ellas son las líderes de la revolución de las mujeres contra del islamismo", escribió en su página.

An Iranian woman confronts a cleric who threatens he’ll get her arrested for not wearing her hijab properly, and removes her hijab.

Brave #IranianWomen are fed up with the #Discrimination #Oppression & #Humiliation .

