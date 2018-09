Nike desata la polémica al elegir como imagen de la NFL al jugador que protestó contra la brutalidad policial

La compañía Nike ha anunciado este martes su decisión de elegir como cara para el 30 aniversario de su lema 'Just Do it' a Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que, en el 2016, en lugar de estar de pie, se agachó hincando una rodilla en el suelo mientras sonaba el himno de EEUU. El 'quarterback' protestaba así por la brutalidad policial contra la población negra.

En su anuncio, la multinacional de ropa deportiva acompañaba la imagen del jugador con el lema "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificarlo todo".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3 de septiembre de 2018

La campaña ha tenido, desde luego, efecto. Aunque quizás no el que quería Nike. Miles de personas han expresado a través de las redes sociales su rechazo a la elección de Kaepernick, acusando a la compañía de elegir a un antipatriota. En Twitter, la campaña que pide el boycott a la compañía (#NikeBoycott) ha sido tendencia durante horas y decenas de tuiteros se han grabado quemando prendas de esa marca. "Primero la NFL me fuerza a elegir entre mi deporte favorito y mi país. Escojo mi país. Luego Nike me fuerza a elegr entre mis bambas favoritas y mi país. Desde cuando la bandera americana y el himno nacional se han vuelto ofensivos?", escribe el tuitero Sean Clancgy, que cuelga un vídeo en que se ve como prende fuego a sus bambas.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Además, la polémica ha hecho que las acciones de la compañía caigan un 3%.